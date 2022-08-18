РФ попала в дома, школу, храм Никополя. Ранен человек
Ночью 18 августа российская армия нанесла удары по двум районам Днепропетровской области – Криворожскому и Никопольскому.
По Никопольскому району армия РФ дважды открывала огонь.
В жилые кварталы Никополя прилетели 15 снарядов из ствольной артиллерии.
57-летнюю женщину с ранениями госпитализировали в больницу.
В городе повреждены 15 частных домов, школа, авто, магазин и храм.
Обстрелами задело несколько газопроводов и линий электропередач, поэтому на месте работают аварийные бригады.
На Апостоловскую общину Криворожского района враг направил Ураганы. Обошлось без разрушений и пострадавших.
В Великой Костромке Зеленодольской общины электрики 18 августа чинят поврежденную вечерним вражеским ударом линию.
До тысячи людей до сих пор остаются без света.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 176-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.
Источник: Валентин Резниченко
Фото: Валентин Резниченко