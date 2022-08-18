Август, 18 в 7:59

Ночью 18 августа российская армия нанесла удары по двум районам Днепропетровской области – Криворожскому и Никопольскому.

РФ попала в дома, школу, храм Никополя. Ранен человек / 7 фотографий

По Никопольскому району армия РФ дважды открывала огонь.

В жилые кварталы Никополя прилетели 15 снарядов из ствольной артиллерии.

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57-летнюю женщину с ранениями госпитализировали в больницу.

В городе повреждены 15 частных домов, школа, авто, магазин и храм.

Обстрелами задело несколько газопроводов и линий электропередач, поэтому на месте работают аварийные бригады.

На Апостоловскую общину Криворожского района враг направил Ураганы. Обошлось без разрушений и пострадавших.

В Великой Костромке Зеленодольской общины электрики 18 августа чинят поврежденную вечерним вражеским ударом линию.

До тысячи людей до сих пор остаются без света.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 176-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Валентин Резниченко

Фото: Валентин Резниченко