Серпень, 18 в 7:59

Уночі 18 серпня російська армія завдала ударів по двох районах Дніпропетровської області – Криворізькому та Нікопольському.

РФ поцілила в будинки, школу, храм Нікополя. Поранено людину / 7 фотографий

По Нікопольському району армія РФ двічі відкривала вогонь.

У житлові квартали Нікополя прилетіли 15 снарядів зі ствольної артилерії.

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57-річну жінку з пораненнями госпіталізували до лікарні.

У місті пошкоджено 15 приватних будинків, школу, автівки, магазин та храм.

Обстрілами зачепило кілька газогонів та ліній електропередач, тому на місці працюють аварійні бригади.

На Апостолівську громаду Криворізького району ворог скерував Урагани. Минулося без руйнувань та постраждалих.

У Великій Костромці Зеленодольської громади електрики 18 серпня лагодять пошкоджену вечірнім ворожим ударом лінію.

До тисячі людей досі залишаються без світла.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 176-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Валентин Резніченко

Фото: Валентин Резніченко