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Факты / Украина

В Черном море РФ держит в готовности 16 ракет Калибр — ОК Юг

Марта Бондаренко, редактор ленты
Крилата ракета Калібр
Фото: Depositphotos

Российская армия вывела два боевых корабля с крылатыми ракетами Калибр в Черное море.

Об этом сообщили в Оперативном командовании Юг.

Кроме того, военные предупреждают о повышенной минной опасности в прибрежных зонах.

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По данным ОК Юг, в Черном море корабельная группировка врага держит наготове два корабля с 16 калибрами и один большой десантный корабль.

Также военные призывают украинцев не купаться в море и гулять по побережью.

— Минная опасность в прибрежных зонах – повышенная – на море продолжается шторм, мины могут дрейфовать, в том числе и на берег, — предупреждают в командовании.

И в очередной раз военные призывают не пренебрегать сигналами воздушной тревоги.

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