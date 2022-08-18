В Черном море РФ держит в готовности 16 ракет Калибр — ОК Юг
Фото: Depositphotos
Российская армия вывела два боевых корабля с крылатыми ракетами Калибр в Черное море.
Об этом сообщили в Оперативном командовании Юг.
Кроме того, военные предупреждают о повышенной минной опасности в прибрежных зонах.
Сейчас смотрят
По данным ОК Юг, в Черном море корабельная группировка врага держит наготове два корабля с 16 калибрами и один большой десантный корабль.
Также военные призывают украинцев не купаться в море и гулять по побережью.
— Минная опасность в прибрежных зонах – повышенная – на море продолжается шторм, мины могут дрейфовать, в том числе и на берег, — предупреждают в командовании.
И в очередной раз военные призывают не пренебрегать сигналами воздушной тревоги.