Август, 11 в 17:18

В четверг, 11 августа, в Харьковской области украинские защитники сбили две вражеские ракеты Калибр, которые были выпущены с Черного моря.

Об этом сообщили в Командовании Воздушных сил ВСУ.

— 11 августа в Харьковской области, около 13.30, зенитными ракетными подразделениями Воздушных сил Вооруженных сил Украины уничтожены две крылатые ракеты Калибр, выпущенные из акватории Черного моря, — говорится в сообщении.

Напомним, что утром российские военные обстреляли Харьков. По словам мэра, всего было четыре прилета.

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Вражеский боеприпас попал в землю во дворе жилого дома. В многоквартирном доме выбиты окна. Также повреждено офисное здание. К счастью, пострадавших нет.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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