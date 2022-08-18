У Чорному морі РФ тримає напоготові 16 ракет Калібр – ОК Південь
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Російська армія вивела два бойові кораблі з крилатими ракетами Калібр у Чорне море.
Про це повідомили в Оперативному командуванні Південь.
Крім того, військові попереджають про підвищену мінну небезпеку у прибережних зонах.
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За даними ОК Південь, у Чорному морі корабельне угруповання ворога тримає напоготові два кораблі із 16 калібрами та один великий десантний корабель.
Також військові закликають українців не купатися у морі та гуляти узбережжям.
– Мінна небезпека у прибережних зонах – підвищена – на морі триває шторм, міни можуть дрейфувати, зокрема й до берега, – попереджають у командуванні.
І вкотре військові наголошують не нехтувати сигналами повітряної тривоги.