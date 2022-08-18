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Факти / Україна

У Чорному морі РФ тримає напоготові 16 ракет Калібр – ОК Південь

Марта Бондаренко, редакторка стрічки
Крилата ракета Калібр
Фото: Depositphotos

Російська армія вивела два бойові кораблі з крилатими ракетами Калібр у Чорне море.

Про це повідомили в Оперативному командуванні Південь.

Крім того, військові попереджають про підвищену мінну небезпеку у прибережних зонах.

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За даними ОК Південь, у Чорному морі корабельне угруповання ворога тримає напоготові два кораблі із 16 калібрами та один великий десантний корабель.

Також військові закликають українців не купатися у морі та гуляти узбережжям.

– Мінна небезпека у прибережних зонах – підвищена – на морі триває шторм, міни можуть дрейфувати, зокрема й до берега, – попереджають у командуванні.

І вкотре військові наголошують не нехтувати сигналами повітряної тривоги.

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