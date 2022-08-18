Август, 18 в 11:03

Украинские защитники уничтожили склад снабжения боекомплектом россиян в Белогорке на Юге Украины.

Кроме того, ракетно-артиллерийские подразделения ликвидировали вражескую самоходную пушку Пион 203-го калибра и пять единиц бронированной и автомобильной техники.

Потеряла армия РФ на Юге 29 своих военных.

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Окончательные потери врага доразведываются.

Также украинская авиация атаковала опорные пункты и районы сосредоточения вражеской силы, вооружения и техники в Нововознесенском и Александровке.

Остановили Вооруженные силы Украины накануне мотострелковый взвод РФ, который при поддержке реактивной системы залпового огня пытался скрытно захватить наблюдательный пункт украинских военных.

После огневого поражения россияне ретировались.

Не удалось российским войскам нанести урон Силам обороны и авиаударами.

Враг трижды безуспешно атаковал позиции украинских военных вдоль линии столкновения.

Не смогли оккупанты и уничтожить систему противовоздушной обороны Украины двумя противорадиолокационными ракетами.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 176-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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