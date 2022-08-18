Українські військові знищили ворожий склад у Білогірці

Серпень, 18 в 11:03

Українські захисники знищили склад постачання боєкомплекту росіян у Білогірці на Півдні України.

Крім того, ракетно-артилерійські підрозділи ліквідували ворожу самохідну гармату Піон 203-го калібру та п’ять одиниць броньованої та автомобільної техніки.

Втратила армія РФ на Півдні 29 своїх військових.

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Остаточні втрати ворога дорозвідуються.

Також українська авіація атакувала опорні пункти та райони зосередження ворожої сили, озброєння та техніки в районі Нововознесенського та Олександрівки.

Зупинили Збройні сили Україні напередодні мотострілковий взвод РФ, який за підтримки реактивної системи залпового вогню намагався приховано захопити спостережний пункт українських військових.

Після вогневого ураження росіяни ретирувались.

Не вдалось російським військам завдати втрат Силам оборони й авіаударами.

Ворог тричі безпіуспішно атакував позиції українських військових уздовж лінії зіткнення.

Не змогли окупанти й знищити систему протиповітряної оборони України двома протирадіолокаційними ракетами.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 176-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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