Военный эксперт оценил риск ракетных ударов РФ по Львову

Август, 18 в 21:23

Большинство ракет, которые могут достигнуть Львова, а именно крылатые ракеты Калибр, Х-101, Х-55, будут уничтожены ПВО Украины. Ведь в отличие от начала полномасштабной войны, когда у Украины не было достаточно эффективных алгоритмов противодействия ракетам, сейчас уровень их уничтожения превышает 80%.

Об этом в эфире Радио НВ заявил военно-политический обозреватель Информационного сопротивления Александр Коваленко.

– Опасность ракетных обстрелов она остается всегда, но сегодня мы имеем следующую ситуацию. У россиян достаточно дефицитные ракеты, которые могут добраться до Львова, за исключением Кинжала, который также дефицитен, но это немного другой язык, — говорит он.

Также Коваленко отметил, что россияне могут использовать массированные обстрелы для отвлечения внимания ПВО Украины.

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— Чтобы использовать не одну ракету или две, а, например, пакет из 8 ракет Калибр, чтобы иметь большую вероятность попадания по какому-либо из объектов, чтобы озадачить ПВО. Но им не хватает количества для этого, — сообщает эксперт.

Напомним, что 18 августа во Львове состоялась встреча президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с президентом Украины Владимиром Зеленски.