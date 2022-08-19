Військовий експерт оцінив ризик ракетних ударів РФ по Львову

Серпень, 18 в 21:23

Більшість ракет, які можуть дістатися до Львова, а саме крилаті ракети Калібр, Х-101, Х-55, будуть знищені ППО України. Адже на відмінну від початку повномасштабної війни, коли Україна не мала достатньо ефективних алгоритмів протидії ракетам, зараз рівень їх знищення перевищує 80%.

Про це в ефірі Радіо НВ заявив військово-політичний оглядач Інформаційного спротиву Олександр Коваленко.

– Небезпека ракетних обстрілів вона залишається завжди, але сьогодні ми маємо наступну ситуацію. У росіян достатньо дефіцитні ракети, які можуть дістатися до Львова, за виключенням Кинжалу, який також дефіцитний, але це трошки інша вже мова, – каже він.

Також Коваленко зазначив, що росіяни можуть використовувати масовані обстріли для відволікання уваги ППО України.

Зараз дивляться

– Щоб використовувати не одну ракету чи дві, а, наприклад, пакет 8 ракет Калібр, щоб мати більшу вирогідність влучання по якомусь з об’єктів, щоб спантеличити ППО. Але їм не вистачає цієї кількості, – повідомляє експерт.

Нагадаємо, що 18 серпня у Львові відбулась зустріч президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана з президентом України Володимиром Зеленським.