Август, 18 в 10:23

За прошедшие сутки украинские военные уничтожили две сотни российских захватчиков и десятки единиц вражеской техники.

Наибольшие потери россияне понесли на Донецком направлении.

В целом с начала полномасштабного вторжения личный состав армии РФ сократился ориентировочно на 44 300.

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Кроме того, 17 августа россияне недосчитались трех танков, двух реактивных систем залпового огня, 17 боевых бронированных машин и столько же артиллерийских систем, а также семи единиц автомобильной техники и автоцистерн.

В небе над Украиной Вооруженные силы Украины сбили по одному самолету, вертолету и беспилотнику.

Потери РФ на 18 августа 2022

личного состава – около 44 300 (+200),

танков ‒ 1 889 (+3),

боевых бронированных машин ‒ 4 179 (+17),

артиллерийских систем – 1 010 (+17),

реактивных систем залпового огня – 265 (+2),

средств противовоздушной обороны ‒ 136,

самолетов – 234 (+1),

вертолетов – 197 (+1),

беспилотников оперативно-тактического уровня – 793 (+1),

крылатых ракет ‒ 190,

кораблей (катеров) ‒ 15,

автомобильной техники и автоцистерн – 3 061 (+7),

специальной техники – 93.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 176-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.