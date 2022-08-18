ВСУ сбили самолет, вертолет и беспилотник РФ: потери России на 18 августа
За прошедшие сутки украинские военные уничтожили две сотни российских захватчиков и десятки единиц вражеской техники.
Наибольшие потери россияне понесли на Донецком направлении.
В целом с начала полномасштабного вторжения личный состав армии РФ сократился ориентировочно на 44 300.
Кроме того, 17 августа россияне недосчитались трех танков, двух реактивных систем залпового огня, 17 боевых бронированных машин и столько же артиллерийских систем, а также семи единиц автомобильной техники и автоцистерн.
В небе над Украиной Вооруженные силы Украины сбили по одному самолету, вертолету и беспилотнику.
Потери РФ на 18 августа 2022
- личного состава – около 44 300 (+200),
- танков ‒ 1 889 (+3),
- боевых бронированных машин ‒ 4 179 (+17),
- артиллерийских систем – 1 010 (+17),
- реактивных систем залпового огня – 265 (+2),
- средств противовоздушной обороны ‒ 136,
- самолетов – 234 (+1),
- вертолетов – 197 (+1),
- беспилотников оперативно-тактического уровня – 793 (+1),
- крылатых ракет ‒ 190,
- кораблей (катеров) ‒ 15,
- автомобильной техники и автоцистерн – 3 061 (+7),
- специальной техники – 93.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 176-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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