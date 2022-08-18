ЗСУ збили літак, гелікоптер та безпілотник РФ: втрати Росії на 18 серпня

Серпень, 18 в 10:23

Упродовж минулої доби українські військові знищили дві сотні російських загарбників та десятки одиниць ворожої техніки.

Найбільших втрат росіяни зазнали на Донецькому напрямку.

Загалом із початку повномасштабного вторгнення особовий склад армії РФ скоротився орієнтовно на 44 300.

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Крім того, протягом 17 серпня росіяни недорахувались трьох танків, двох реактивних систем залпового вогню, 17 бойових броньованих машин і стільки ж артилерійських систем, семи одиниць автомобільної техніки та автоцистерн.

У небі над Україною Збройні сили України збили по одному літаку, гелікоптеру та безпілотнику.

Втрати РФ на 18 серпня 2022

особового складу ‒ близько 44 300 (+200),

танків ‒ 1 889 (+3),

бойових броньованих машин ‒ 4 179 (+17),

артилерійських систем – 1 010 (+17),

реактивних систем залпового вогню ‒ 265 (+2),

засобів протиповітряної оборони ‒ 136,

літаків – 234 (+1),

гелікоптерів – 197 (+1),

безпілотників оперативно-тактичного рівня ‒ 793 (+1),

крилатих ракет ‒ 190,

кораблів (катерів) ‒ 15,

автомобільної техніки та автоцистерн – 3 061 (+7),

спеціальної техніки ‒ 93.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 176-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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