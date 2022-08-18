ВСУ уничтожили на юге российский комплекс станций спутниковой связи Легенда-2

Август, 18 в 16:10

Ракетно-артиллерийские подразделения ВСУ уничтожили комплекс станций спутниковой связи Легенда-2 и склад боеприпасов в Благодатном.

Об этом сообщает оперативное командование Юг.

– Этой ночью вражеское войско уменьшено на пять рашистов, комплекс станций спутниковой связи Легенда-2 и противотанковый ракетный комплекс. В Благодатном рашисты уже не смогут пополнить боезапас, поскольку склад уничтожен, – отмечают украинские защитники.

По их данным, сейчас в Черном море маневрируют около 10 вражеских кораблей, а на боевом дежурстве в море находятся два надводных носителя с 16 крылатыми ракетами типа Калибр и один большой десантный корабль.

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Р-439 Легенда-2 – комплекс станций спутниковой связи, находящихся на вооружении ВС РФ. Есть несколько десятков вариантов станций.

Они предназначены для организации спутниковой связи в войсках с использованием ретрансляторов.

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