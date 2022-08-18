ЗСУ знищили на півдні російський комплекс станцій супутникового зв’язку Легенда-2
Ракетно-артилерійські підрозділи ЗСУ знищили комплекс станцій супутникового зв’язку Легенда-2 та склад боєприпасів у Благодатному.
Про це повідомляє оперативне командування Південь.
– Цієї ночі вороже військо зменшено на п’ять рашистів, комплекс станцій супутникового зв’язку Легенда-2 та протитанковий ракетний комплекс. У Благодатному рашисти вже не зможуть поповнити боєзапас, оскільки склад знищено, – наголошують українські захисники.
За їхніми даними, зараз у Чорному морі маневрують близько 10 ворожих кораблів, а на бойовому чергуванні у морі перебувають два надводні носії з 16 крилатими ракетами типу Калібр та один великий десантний корабель.
Р-439 Легенда-2 – комплекс станцій супутникового зв’язку, що перебувають на озброєнні ЗС РФ. Існує кілька десятків варіантів станцій.
Вони призначені для організації супутникового зв’язку у військах із використанням ретрансляторів.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 175-ту добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.