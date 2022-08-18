ЗСУ знищили на півдні російський комплекс станцій супутникового зв’язку Легенда-2

Серпень, 18 в 16:10

Ракетно-артилерійські підрозділи ЗСУ знищили комплекс станцій супутникового зв’язку Легенда-2 та склад боєприпасів у Благодатному.

Про це повідомляє оперативне командування Південь.

– Цієї ночі вороже військо зменшено на п’ять рашистів, комплекс станцій супутникового зв’язку Легенда-2 та протитанковий ракетний комплекс. У Благодатному рашисти вже не зможуть поповнити боєзапас, оскільки склад знищено, – наголошують українські захисники.

За їхніми даними, зараз у Чорному морі маневрують близько 10 ворожих кораблів, а на бойовому чергуванні у морі перебувають два надводні носії з 16 крилатими ракетами типу Калібр та один великий десантний корабель.

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Р-439 Легенда-2 – комплекс станцій супутникового зв’язку, що перебувають на озброєнні ЗС РФ. Існує кілька десятків варіантів станцій.

Вони призначені для організації супутникового зв’язку у військах із використанням ретрансляторів.

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