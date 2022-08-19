Август, 19 в 19:20

Благодаря спутнику от компании ICEYE украинская армия начнет оперативно получать необходимые сведения, а также сможет более эффективно причинять поражение врагу.

Об этом в Facebook сообщил министр обороны Алексей Резников.

– Благодаря украинцам, которые собрали средства на Bayraktar, удалось приобрести один спутник, использующий технологию SAR. Этот спутник, видящий ночью и через облака, будет работать в интересах сил обороны Украины в режиме 24/7. “Купить” — это не преувеличение. Он будет получать информацию для нужд обороны Украины столько, сколько будет физически существовать и выполнять свои функции, — написал он.

По словам Резникова, одновременно был приобретен доступ к целому созвездию спутников. Украинские военные смогут пользоваться базой данных их фото в течение года.

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– Расшифровка снимков будет организована таким образом, чтобы данные поступали максимально оперативно. То есть наша армия начнет получать сведения, которые вообще не могла получить раньше. Причем будет это делать быстро, тогда, когда нужно, и оттуда, откуда нужно, — заявил министр обороны.

Прежде чем приобрести спутник компании ICEYE, Генштаб и военная разведка определили технические требования к спутниковым технологиям, которые хотелось бы привлечь для нашей армии.

— При анализе конкретных предложений на рынке было установлено, что возможности компании ICEYE – это настоящий “космос”. Однако у них была недостижимая стоимость. Поэтому сначала мы даже не надеялись, что удастся их привлечь. В скором времени каждый HIMARS, М270 или MARS II, а также каждая пушка или САУ с высокоточными снарядами смогут более эффективно уничтожать врага, — добавил Резников.

Напомним, 18 августа Сергей Притула сообщил, что за средства, которые украинцы собирали на беспилотник Bayraktar, приобрели спутник.

Фото: ICEYE