Серпень, 19 в 19:20

Завдяки супутнику від компанії ICEYE українська армія почне оперативно отримувати необхідні відомості, а також зможе ефективніше завдавати ураження ворогу.

Про це у Facebook повідомив міністр оборони Олексій Резніков.

– Завдяки українцям, які зібрали кошти на Bayraktar, вдалося придбати один супутник, який використовує технологію SAR. Цей супутник, що бачить вночі та через хмари тощо, працюватиме в інтересах сил оборони України в режимі 24/7. “Придбати” – це не перебільшення. Він здобуватиме інформацію для потреб оборони України стільки, скільки фізично існуватиме і виконуватиме свої функції, – написав він.

За словами Резнікова, одночасно було придбано доступ до цілого сузір’я супутників, українські військові зможуть користуватися базою даних їхніх фото протягом року.

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– Розшифровка знімків буде організована в такий спосіб, щоб дані надходили максимально оперативно. Тобто, наша армія почне отримувати відомості, які взагалі не могла отримати раніше. Причому робитиме це швидко, тоді, коли потрібно, і звідти, звідки потрібно, – заявив міністр оборони.

Перш ніж придбати спутник компанії ICEYE, Генштаб і воєнна розвідка визначили технічні вимоги до супутникових технологій, які хотілося б залучити для нашої армії.

– Під час аналізу конкретних пропозицій на ринку було з’ясовано, що можливості компанії ICEYE – це справжній “космос”. Проте вони мали так само недосяжну вартість. Тому на початку ми навіть не сподівалися, що вдасться їх залучити. Незабаром кожен HIMARS, М270 чи MARS II, а також кожна гармата чи САУ з високоточними снарядами зможуть більш ефективно нищити ворога, – додав Резніков.

Нагадаємо, 18 серпня Сергій Притула повідомив, що за кошти, які українці збирали на безпілотник Bayraktar, придбали супутник.

Фото: ICEYE