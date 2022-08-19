Монтируют железные клетки и готовят “свидетелей”: в Мариуполе оккупанты устраивают провокацию на День независимости

Август, 19 в 12:35

На День Независимости Украины российские военные хотят провести во временно оккупированном Мариуполе показательное “судилище” над пленными защитниками Азовстали.

Для этого они срочно переоборудывают уцелевшее помещение Мариупольской камерной филармонии. На сцене монтируются железные клетки, где будут содержать украинских защитников. Кроме того, возводится несколько новых временных построек рядом с помещением.

Чтобы придать вид законности этой акции, оккупанты готовят специально обученных “свидетелей” и завозят представителей рашистских СМИ.

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— По одному из возможных сценариев рашистов, они могут нанести по помещению точечный ракетный удар. В случае реализации такого сценария, рашисты попытаются традиционно переложить вину за совершенное преступление на Украину, — говорится в сообщении ГУР Минобороны.

Источник: ГУР Минобороны

Фото: ГУР Минобороны