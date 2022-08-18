На ЗАЭС российские военные готовят провокацию 19 августа – ГУР

Август, 18 в 18:06

В ГУР Минобороны Украины сообщают, что оккупанты объявили неожиданный “выходной” на Запорожской атомной станции, поэтому 19 августа на ЗАЭС будет находиться только оперативный персонал. Всем остальным работникам вход будет закрыт.

Также известно, что представители Росатома, которые в последнее время постоянно находились на станции, срочно покинули территорию объекта.

— Одновременно Минобороны РФ заявили о якобы подготовке “теракта” со стороны ВСУ. В сообщении говорится, что во время визита в Украину генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша готовится резонансная провокация, чтобы обвинить РФ в техногенной катастрофе. В подготовке теракта россияне ожидаемо обвиняют украинские власти, — отмечается в сообщении.

Исходя из этого, российские военные после масштабных обстрелов Запорожской атомной станции могут “повысить ставки” и устроить реальный теракт на крупнейшем в Европе ядерном объекте. К тому же приурочить это преступление к пребыванию в Украине генсекретаря ООН.

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Источник: ГУР Минобороны