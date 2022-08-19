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Факти / Україна

Монтують залізні клітки та готують “свідків”: у Маріуполі окупанти влаштовують провокацію на День незалежності

Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки
Монтують залізні клітки та готують “свідків”: у Маріуполі окупанти влаштовують провокацію на День незалежності

На День Незалежності України російські військові хочуть провести в тимчасово окупованому Маріуполі показове “судилище” над полоненими захисниками Азовсталі.

Для цього вони терміново переобладнують вціліле приміщення Маріупольської камерної філармонії. На сцені монтуються залізні клітки, в яких будуть утримувати українських захисників. Крім того, зводиться кілька нових тимчасових споруд поруч з приміщенням.

Щоб додати вигляд законності цій акції, окупанти готують спеціально навчених “свідків” та завозять представників рашистських ЗМІ.

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– За одним із можливих сценаріїв рашистів, вони можуть завдати по приміщенню точкового ракетного удару. В разі реалізації такого сценарію, рашисти спробують традиційно перекласти провину за скоєний злочин на Україну, – йдеться у повідомленні ГУР Міноборони.

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Джерело: ГУР Міноборони

Фото: ГУР Міноборони

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