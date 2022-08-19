Монтують залізні клітки та готують “свідків”: у Маріуполі окупанти влаштовують провокацію на День незалежності
На День Незалежності України російські військові хочуть провести в тимчасово окупованому Маріуполі показове “судилище” над полоненими захисниками Азовсталі.
Для цього вони терміново переобладнують вціліле приміщення Маріупольської камерної філармонії. На сцені монтуються залізні клітки, в яких будуть утримувати українських захисників. Крім того, зводиться кілька нових тимчасових споруд поруч з приміщенням.
Щоб додати вигляд законності цій акції, окупанти готують спеціально навчених “свідків” та завозять представників рашистських ЗМІ.
– За одним із можливих сценаріїв рашистів, вони можуть завдати по приміщенню точкового ракетного удару. В разі реалізації такого сценарію, рашисти спробують традиційно перекласти провину за скоєний злочин на Україну, – йдеться у повідомленні ГУР Міноборони.
Джерело: ГУР Міноборони
Фото: ГУР Міноборони