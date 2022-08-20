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Факты / Украина

Язык геноцида: МИД призывает Австрию выслать дипломата РФ из-за твита об украинцах

Юлия Соколова, редактор ленты
Посольство РФ
Фото: Depositphotos

В Министерстве иностранных дел Украины отреагировали на публикацию постоянного представителя РФ при международных организациях в Вене Михаила Ульянова, призвавшего к уничтожению украинцев. Киев настаивает на выдворении дипломата из Австрии.

Соответствующий комментарий обнародовал представитель МИД Украины Олег Николенко.

– Посол России Михаил Ульянов призывает к ликвидации украинской нации. Этот язык геноцида нельзя терпеть. Мы призываем все дипломатическое сообщество в Вене бойкотировать Ульянова, а страну пребывания, Австрию, объявить его персоной нон-грата, — подчеркнул Николенко.

Как известно, Ульянов накануне опубликовал в своем официальном Twitter-аккаунте пост такого содержания: Никакой пощады украинскому населению. Так он отреагировал на твит президента Украины Владимира Зеленского, который поблагодарил США за новый пакет военной помощи на $775 млн.

Впоследствии Ульянов удалил свою публикацию и начал оправдываться, что якобы имел в виду не геноцид украинцев, а “политику Киева” по “накачке Украины оружием”. Он утверждает, что украинские власти якобы не заботятся о гражданах, “категорически отвергают дипломатические усилия” и сосредотачиваются на накоплении западного оружия.

Кремль на фоне серии поражений на фронте пытается всячески склонить Украину к переговорам, чтобы “легализовать” временно оккупированные украинские территории “в составе РФ”. Киев категорически на это не согласен.

Как подчеркивал советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк, переговоры с РФ возможны только после ряда тактических поражений российских войск на поле боя. Тогда Киев сможет говорить с позиции силы.

А секретарь СНБО Алексей Данилов отмечал, что Украина не пойдет на территориальные компромиссы с Россией. Это автоматически означает возобновление войны в будущем.

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