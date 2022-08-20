Август, 20 в 16:21

В Министерстве иностранных дел Украины отреагировали на публикацию постоянного представителя РФ при международных организациях в Вене Михаила Ульянова, призвавшего к уничтожению украинцев. Киев настаивает на выдворении дипломата из Австрии.

Соответствующий комментарий обнародовал представитель МИД Украины Олег Николенко.

– Посол России Михаил Ульянов призывает к ликвидации украинской нации. Этот язык геноцида нельзя терпеть. Мы призываем все дипломатическое сообщество в Вене бойкотировать Ульянова, а страну пребывания, Австрию, объявить его персоной нон-грата, — подчеркнул Николенко.

Russia’s Ambassador Mikhail Ulyanov is calling for the elimination of the Ukrainian nation. This genocidal language must not be tolerated. We call on the entire diplomatic community in Vienna to boycott Ulyanov, and on the host country, Austria — to declare him persona non grata. pic.twitter.com/tbCTW4dU6s Сейчас смотрят — Oleg Nikolenko (@OlegNikolenko_) August 20, 2022

Как известно, Ульянов накануне опубликовал в своем официальном Twitter-аккаунте пост такого содержания: Никакой пощады украинскому населению. Так он отреагировал на твит президента Украины Владимира Зеленского, который поблагодарил США за новый пакет военной помощи на $775 млн.

Впоследствии Ульянов удалил свою публикацию и начал оправдываться, что якобы имел в виду не геноцид украинцев, а “политику Киева” по “накачке Украины оружием”. Он утверждает, что украинские власти якобы не заботятся о гражданах, “категорически отвергают дипломатические усилия” и сосредотачиваются на накоплении западного оружия.

Кремль на фоне серии поражений на фронте пытается всячески склонить Украину к переговорам, чтобы “легализовать” временно оккупированные украинские территории “в составе РФ”. Киев категорически на это не согласен.

Как подчеркивал советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк, переговоры с РФ возможны только после ряда тактических поражений российских войск на поле боя. Тогда Киев сможет говорить с позиции силы.

А секретарь СНБО Алексей Данилов отмечал, что Украина не пойдет на территориальные компромиссы с Россией. Это автоматически означает возобновление войны в будущем.