В Министерстве иностранных дел Украины отреагировали на публикацию постоянного представителя РФ при международных организациях в Вене Михаила Ульянова, призвавшего к уничтожению украинцев. Киев настаивает на выдворении дипломата из Австрии.

Соответствующий комментарий обнародовал представитель МИД Украины Олег Николенко.

Russia’s Ambassador Mikhail Ulyanov is calling for the elimination of the Ukrainian nation. This genocidal language must not be tolerated. We call on the entire diplomatic community in Vienna to boycott Ulyanov, and on the host country, Austria — to declare him persona non grata. pic.twitter.com/tbCTW4dU6s

— Oleg Nikolenko (@OlegNikolenko_) August 20, 2022