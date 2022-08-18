Август, 18 в 17:51

Украина не может идти на какие-либо территориальные компромиссы с агрессором Россией, поскольку это будет автоматически означать возобновление войны в будущем.

Об этом заявил в своем Twitter-аккаунте секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

Он отметил, что целью нашего государства является возвращение всех оккупированных РФ территорий в международно признанных границах по состоянию на 1991 год.

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– Что касается вопроса, в каких пределах восстановление границ является целью Украины? Только полная деоккупация до границ 1991 года. Любой территориальный компромисс с Кремлем – это война, отложенная на будущее, — подчеркнул он.

Данилов добавил, что сегодня появился шанс ослабить Россию.

– Именно сегодня есть шанс перебить позвоночник российскому “колосу на глиняных ногах”, — заявил секретарь СНБО.

????Щодо питання, в яких межах відновлення кордонів є метою України? Тільки повна деокупація до кордонів 1991 р. Будь-який територіальний компроміс з кремлем — це війна, відкладена на майбутнє. Саме сьогодні маємо шанс перебити хребет російському «колосу на глиняних ногах». — Oleksiy Danilov (@OleksiyDanilov) August 18, 2022

Схожую позицию по поводу переговоров с РФ недавно озвучивал советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк. По его словам, переговорный процесс может возобновиться только после ряда тактических поражений российской армии на поле боя. Тогда Киев сможет разговаривать с Москвой с позиции силы и зафиксировать все необходимые для Украины международные, экономические альянсы, а также гарантии безопасности.

Министр обороны Алексей Резников также сообщал о том, что ключевая цель Украины в полномасштабной войне – возвращение всех территорий.

А начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов прогнозировал, что война завершится выходом на границы по состоянию на 1991 год, и это возможно уже в следующем году.