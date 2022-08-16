Украина будет диктовать условия с позиции силы: Подоляк объяснил, когда возможны переговоры с РФ

Переговоры с агрессором Россией могут состояться только после ряда тактических поражений российских войск на поле боя. Тогда Киев сможет разговаривать с Москвой с позиции силы.

Об этом советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк рассказал ведущей программы Вікна-новини Яне Брензей в эфире национального телемарафона.

– Сегодня мы считаем, что Россия может сесть за стол переговоров только после того, как получит ряд тактических поражений на поле боя, чтобы все-таки понять, что такое переговорный процесс. Поскольку последние 30 лет РФ садится за стол переговоров, считая, что имеет только две формы ведения диалога: это ультиматум и шантаж, — подчеркнул он.

Подоляк напомнил, что РФ постоянно использовала методы шантажа, а Европа не хотела конфликтовать с Москвой. В то же время, Украина в переговорах с Россией занимает достаточно жесткую позицию.

– Но мы должны получить ряд тактических побед для того, чтобы можно было разговаривать с Россией за столом переговоров с позиции силы, – добавил советник руководителя ОПУ.

Подоляк отметил, что Россия – неадекватная страна, с которой трудно о чем-то разговаривать. И только после тактических поражений российских войск у Украины появится возможность диктовать свои условия.

– Это вопрос фиксации успехов Украины. К примеру, мы освободили территорию, вышли на международно признанные границы 1991 года. После этого мы должны зафиксировать факт того, что у нас есть конкретная граница, и какие правила безопасности будут работать на этой границе. И это мы должны зафиксировать с РФ, – заявил он.

Подоляк также объяснил, что подразумевается под существенными тактическими поражениями РФ. По его словам, это ситуация, когда будет уничтожено большое количество живой силы в войсках России, и агрессор поймет, что уже нет ресурса для дальнейшего активного продвижения.

– Это позволит нам очень короткий промежуток времени разговаривать с РФ с позиции силы за столом переговоров. И сказать: смотрите, трансграничные правила безопасности будут такими и такими. И зафиксировать все нужные для Украины международные альянсы, экономические альянсы, гарантии безопасности в этот промежуток времени. Вот для этого нам потребуется переговорная площадка, на которой мы это зафиксируем. И Россия будет вынуждена все это признать как неотъемлемое право Украины, — подытожил Подоляк.

В начале августа президент Владимир Зеленский подчеркивал, что если РФ проведет псевдореферендумы на временно оккупированных украинских территориях, то закроет для себя любую возможность переговоров с Украиной.

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