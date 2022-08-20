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Факты / Украина / Политика

Подоляк ответил постпреду РФ в Австрии Ульянову, призвавшему к уничтожению украинцев

Валентина Летяк, редактор ленты
Михайло Подоляк
Фото: Офис президента

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк ответил на твит постоянного представителя РФ в Австрии Михаила Ульянова, призвавшего беспощадно уничтожать украинскую нацию.

Он также раскритиковал Запад, отметив, что позицию диктатора Путина поддерживают миллионы россиян, поэтому не следует их оправдывать.

– Постпред РФ в Австрии Михаил Ульянов заявляет о необходимости “окончательного решения украинского вопроса” и призывает к геноциду. Вновь услышали в Европе: “Не все россияне такие, как Путин” и “Нужно дать поработать Северному потоку-2”. Пора понять: РФ – это фашистская вертикаль миллионов людей, – подчеркнул он.

 

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Накануне российский дипломат в ответ на твит президента Владимира Зеленского написал: “Нет пощады населению Украины!”.

Однако потом Ульянов удалил свой комментарий, оправдываясь тем, что его якобы неправильно поняли.

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