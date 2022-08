У Міністерстві закордонних справ України відреагували на публікацію постійного представника РФ при міжнародних організаціях у Відні Михайла Ульянова, який закликав до знищення українців. Київ наполягає на видворенні дипломата з Австрії.

Відповідний коментар оприлюднив речник МЗС України Олег Ніколенко.

Russia’s Ambassador Mikhail Ulyanov is calling for the elimination of the Ukrainian nation. This genocidal language must not be tolerated. We call on the entire diplomatic community in Vienna to boycott Ulyanov, and on the host country, Austria – to declare him persona non grata. pic.twitter.com/tbCTW4dU6s

— Oleg Nikolenko (@OlegNikolenko_) August 20, 2022