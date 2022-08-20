Серпень, 20 в 16:21

У Міністерстві закордонних справ України відреагували на публікацію постійного представника РФ при міжнародних організаціях у Відні Михайла Ульянова, який закликав до знищення українців. Київ наполягає на видворенні дипломата з Австрії.

Відповідний коментар оприлюднив речник МЗС України Олег Ніколенко.

– Посол Росії Михайло Ульянов закликає до ліквідації української нації. Цю мову геноциду не можна терпіти. Ми закликаємо всю дипломатичну спільноту у Відні бойкотувати Ульянова, а країну перебування, Австрію, оголосити його персоною нон грата, – наголосив Ніколенко.

Russia’s Ambassador Mikhail Ulyanov is calling for the elimination of the Ukrainian nation. This genocidal language must not be tolerated. We call on the entire diplomatic community in Vienna to boycott Ulyanov, and on the host country, Austria – to declare him persona non grata. pic.twitter.com/tbCTW4dU6s Зараз дивляться — Oleg Nikolenko (@OlegNikolenko_) August 20, 2022

Як відомо, Ульянов напередодні опублікував у своєму офіційному Twitter-акаунті пост такого змісту: Жодної пощади українському населенню. Таким чином він відреагував на твіт президента України Володимира Зеленського, який подякував США за новий пакет військової допомоги на $775 млн.

Згодом Ульянов видалив свою публікацію та почав виправдовуватися, що начебто мав на увазі не геноцид українців, а “політику Києва” щодо “накачування України зброєю”. Він стверджує, що українська влада начебто не дбає про громадян, “категорично відкидає дипломатичні зусилля” та зосереджується на накопиченні західної зброї.

Варто зазначити, що Кремль на тлі серії поразок на фронті намагається всілякими методами схилити Україну до переговорів, щоб “легалізувати” тимчасово окуповані українські території “в складі РФ”. Київ категорично на це не погоджується.

Як наголошував радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк, переговори з РФ можливі лише після низки тактичних поразок російських військ на полі бою. Тоді Київ зможе розмовляти з позиції сили.

А секретар РНБО Олексій Данілов зазначав, що Україна не піде на територіальні компроміси з Росією. Це автоматично означатиме поновлення війни у майбутньому.