Июль, 30 в 11:57

Российское посольство в Великобритании обнародовало в своем официальном Twitter-аккаунте возмутительную публикацию, в которой оправдало убийство защитников завода Азовсталь в Мариуполе.

В этом сообщении рашисты утверждают, что бойцы полка Азов якобы “заслуживают унизительной смерти”.

– Боевики Азова заслуживают казни, но смерти не через расстрел, а через повешение, потому что они не настоящие солдаты. Они заслуживают унизительной смерти, — говорится в сообщении посольства РФ.

К нему прикреплен пропагандистский видеосюжет, снятый с участием якобы “супружеской пары” из Мариуполя. Указанные лица на камеру пропагандистов рассказали, что их якобы “обстреливали” украинские воины с территории Азовстали.

Сейчас смотрят

Эта публикация вызвала бурную реакцию в сети. Многие пользователи Twitter выразили возмущение из-за сообщения посольства РФ.

Соцсеть Twitter уже обозначила сообщение рашистов как нарушающее правила относительно проявлений ненависти. В то же время, публикацию оставили доступной “в интересах общественности”.

На сообщение российского посольства уже отреагировал руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак. Он подчеркнул, что публикация об украинских военных – еще одно доказательство, что РФ является страной-террористом.

– Россия – это страна-террорист. В XXI веке рассказывать на дипломатическом уровне о том, что люди заслуживают казни через повешение просто так, могут только дикари и террористы. РФ – государство-спонсор терроризма. Какие еще нужные доказательства? – отметил Ермак.

Теракт оккупантов в Еленовке

Как известно, в ночь на 29 июля на территории бывшей исправительной колонии в оккупированной Еленовке (Донецкая область) российская армия коварно убила украинских военнопленных – защитников Азовстали.

По данным Офиса генпрокурора, погибли около 40, а ранения получили 130 военных.

В то же время президент Владимир Зеленский сообщил о более чем 50 погибших и призвал мировое сообщество, в частности США, признать РФ государством-террористом.

Служба безопасности Украины обнародовала доказательства, что теракт совершили российские оккупанты. Украинские силовики уже обратились к ООН и Красному Кресту с требованием проинспектировать колонию в Еленовке.

Источник: Посольство РФ в Великобритании, Андрей Ермак