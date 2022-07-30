Посольство РФ заявило, что защитники Азовстали “заслуживают казни”: в ОПУ отреагировали
Российское посольство в Великобритании обнародовало в своем официальном Twitter-аккаунте возмутительную публикацию, в которой оправдало убийство защитников завода Азовсталь в Мариуполе.
В этом сообщении рашисты утверждают, что бойцы полка Азов якобы “заслуживают унизительной смерти”.
– Боевики Азова заслуживают казни, но смерти не через расстрел, а через повешение, потому что они не настоящие солдаты. Они заслуживают унизительной смерти, — говорится в сообщении посольства РФ.
К нему прикреплен пропагандистский видеосюжет, снятый с участием якобы “супружеской пары” из Мариуполя. Указанные лица на камеру пропагандистов рассказали, что их якобы “обстреливали” украинские воины с территории Азовстали.
Эта публикация вызвала бурную реакцию в сети. Многие пользователи Twitter выразили возмущение из-за сообщения посольства РФ.
Соцсеть Twitter уже обозначила сообщение рашистов как нарушающее правила относительно проявлений ненависти. В то же время, публикацию оставили доступной “в интересах общественности”.
На сообщение российского посольства уже отреагировал руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак. Он подчеркнул, что публикация об украинских военных – еще одно доказательство, что РФ является страной-террористом.
– Россия – это страна-террорист. В XXI веке рассказывать на дипломатическом уровне о том, что люди заслуживают казни через повешение просто так, могут только дикари и террористы. РФ – государство-спонсор терроризма. Какие еще нужные доказательства? – отметил Ермак.
Теракт оккупантов в Еленовке
Как известно, в ночь на 29 июля на территории бывшей исправительной колонии в оккупированной Еленовке (Донецкая область) российская армия коварно убила украинских военнопленных – защитников Азовстали.
По данным Офиса генпрокурора, погибли около 40, а ранения получили 130 военных.
В то же время президент Владимир Зеленский сообщил о более чем 50 погибших и призвал мировое сообщество, в частности США, признать РФ государством-террористом.
Служба безопасности Украины обнародовала доказательства, что теракт совершили российские оккупанты. Украинские силовики уже обратились к ООН и Красному Кресту с требованием проинспектировать колонию в Еленовке.
Источник: Посольство РФ в Великобритании, Андрей Ермак