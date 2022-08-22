Август, 22 в 16:43

Россия использует все средства давления на пленных. Россия не ищет правды, самостоятельно решая, что будет правдой. Под это она начинает подтягивать то, что она выдает за факты.

Об этом во время пресс-конференции освобожденных из плена бойцов полка Азов рассказал боец ​​Владислав Жаворонок на псевдо Википедия.

— России был необходим факт, что нас как-то лечили, но фактически это было не лечение, а сохранение жизни. Чтобы мы просто дожили до момента, когда нас, возможно, обменяют. В нашем случае нас обменяли.

Жаворонок рассказал, что со стороны России было очень сильное психологическое давление.

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— Россия не давала никакой связи с родными и вообще с окружающим миром. Психологическое давление обосновывалось тем, что “вы никому не нужны”, “вы проигрываете в этой войне”, и что “вам некуда звонить” и это “вам это не надо”.

По его словам, моральное давление на пленных начинается с первых дней.

– Допросы у меня были еще до того, как я начал получать антибиотики после ампутации конечности. Лечением это назвать тяжело. Находившиеся там ребята получали значительные пытки. Кому-то иглы вставляли в раны, кого-то пытали водой, некоторые ребята получали недостаточное лечение.

Он подчеркнул, что когда Россия не могла помочь какому-нибудь украинскому раненому в плену, она не обращалась за помощью, несмотря на то, что у них не было недостатка медикаментов или необходимых знаний для лечения некоторых бойцов.

Он добавил, что украинские пленные либо получали минимум медикаментов, либо не получали вовсе.

Скриншот: AZOV