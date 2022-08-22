Серпень, 22 в 16:43

Росія використовує всі засоби тиску на полонених. Росія не шукає правди, самостійно вирішуючи, що буде правдою. Під це вона починає підтягувати те, що вона видає за факти.

Про це під час пресконференції звільнених з полону бійців полку Азов розповів боєць Владислав Жайворонок на псевдо Вікіпедія.

— Росії був необхідний факт, що нас якось лікували, але фактично – це було не лікування, а збереження життя. Щоб ми просто дожили до моменту, коли нас, можливо, обміняють. В нашому випадку нас обміняли.

Жайворонок розповів, що з боку Росії був дуже сильний психологічний тиск.

Зараз дивляться

— Росія не давала ніякого зв’язку з рідними та взагалі з навколишнім світом. Психологічний тиск обґрунтовувався тим, що “вы никому не нужны”, “ви програєте в цій війні”, і що “вам немає куди телефонувати” і це “вам не треба”.

За його словами, моральний тиск щодо полонених розпочинається з перших днів.

— Допити у мене були ще до того, як я почав отримувати антибіотики після ампутації кінцівки. Лікуванням це назвати важко. Хлопці, які там знаходилися, отримували значні тортури. Комусь голки вставляли в рани, когось катували водою, деякі хлопці отримували недостатнє лікування.

Він підкреслив, що коли Росія не могла допомогти якомусь українському пораненому у полоні, вона не зверталася по допомогу, попри те, що у них була недостача медикаментів або необхідних знань для лікування деяких бійців.

Він додав, що українські полонені або отримували мінімум медикаментів, або не отримували зовсім.

Скріншот: AZOV