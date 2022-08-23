Август, 23 в 18:02

В Верховную Раду подали законопроект №7687 относительно мобилизации и мобилизационной подготовки.

Согласно документу, лица, которые попадут в списки бронирования, “могут быть призваны на военную службу по их согласию”. Бронирование военнообязанных распространяется на госорганы и производства.

В то же время, лица с инвалидностью, а также другие могут быть мобилизованы с их согласия только по месту жительства.

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Напомним, что этот законопроект расширяет список лиц, имеющих право получить отсрочку от призыва. Также он разрешает добровольно пойти на службу лицам, не подлежащим призыву. Речь идет о людях с инвалидностью, о работниках, которые имеют отсрочку от службы, лицах, на попечительстве которых находится от трех детей, а также временно непригодных к военной службе лицах.

Источник: Верховная Рада