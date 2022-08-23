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Факти / Україна

До законопроєкту про мобілізацію пропонують зміни щодо бронювання

Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки
мобілізація

До Верховної Ради подали законопроєкт №7687 щодо мобілізації та мобілізаційної підготовки.

Згідно з документом, особи, які потраплять до списків бронювання, “можуть бути призвані на військову службу за їхньою згодою”. Бронювання військовозобов’язаних поширюється на держоргани та виробництва.

Водночас особи з інвалідністю, а також інші можуть бути мобілізовані за їхньою згодою лише за місцем проживання.

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Нагадаємо, що цей законопроєкт розширює перелік осіб, що мають право на відстрочку від призову, а також дозволяє добровільно піти на службу особам, що не підлягають призову. Йдеться про людей з інвалідністю, працівників, які мають відстрочку від служби, осіб, на утриманні яких перебуває від трьох дітей, а також тимчасово непридатних до військової служби осіб.

Джерело: Верховна Рада

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