Серпень, 23 в 18:02

До Верховної Ради подали законопроєкт №7687 щодо мобілізації та мобілізаційної підготовки.

Згідно з документом, особи, які потраплять до списків бронювання, “можуть бути призвані на військову службу за їхньою згодою”. Бронювання військовозобов’язаних поширюється на держоргани та виробництва.

Водночас особи з інвалідністю, а також інші можуть бути мобілізовані за їхньою згодою лише за місцем проживання.

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Нагадаємо, що цей законопроєкт розширює перелік осіб, що мають право на відстрочку від призову, а також дозволяє добровільно піти на службу особам, що не підлягають призову. Йдеться про людей з інвалідністю, працівників, які мають відстрочку від служби, осіб, на утриманні яких перебуває від трьох дітей, а також тимчасово непридатних до військової служби осіб.

Джерело: Верховна Рада