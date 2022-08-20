Август, 20 в 10:35

Кабмин поддержал законопроект, в котором внесены изменения к порядку мобилизации. В частности, он расширяет список лиц, имеющих право получить отсрочку от призыва.

Закон вступит в силу после принятия решения Верховной Радой.

Согласно этому документу, отсрочку от призыва могут получить работники:

Сейчас смотрят

органов госвласти и местного самоуправления при условии, что их работа напрямую влияет на функционирование соответствующих структур;

предприятий и организаций, выполняющих определенные мобилизационные задачи, если эти работники принимают непосредственное участие в их выполнении;

стратегически важных предприятий, производящих оборонную продукцию или такую, которая необходима для удовлетворения потребностей ВСУ;

критически важных для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения во время войны предприятий и учреждений.

В то же время законопроект разрешает добровольно пойти на службу лицам, не подлежащим призыву. Речь идет о людях с инвалидностью, о работниках, которые имеют отсрочку от службы, лицах, на попечительстве которых находится от трех детей, а также временно непригодных к военной службе лицах.

Источник: Министерство экономики