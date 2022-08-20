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Факты / Украина

Отсрочка от призыва и разрешение на службу нетрудоспособным: Кабмин поддержал новый законопроект

Малиновская Ангелина, редактор ленты
військовий облік
Фото: Depositphotos

Кабмин поддержал законопроект, в котором внесены изменения к порядку мобилизации. В частности, он расширяет список лиц, имеющих право получить отсрочку от призыва.

Закон вступит в силу после принятия решения Верховной Радой.

Согласно этому документу, отсрочку от призыва могут получить работники:

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  • органов госвласти и местного самоуправления при условии, что их работа напрямую влияет на функционирование соответствующих структур;
  • предприятий и организаций, выполняющих определенные мобилизационные задачи, если эти работники принимают непосредственное участие в их выполнении;
  • стратегически важных предприятий, производящих оборонную продукцию или такую, которая необходима для удовлетворения потребностей ВСУ;
  • критически важных для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения во время войны предприятий и учреждений.

В то же время законопроект разрешает добровольно пойти на службу лицам, не подлежащим призыву. Речь идет о людях с инвалидностью, о работниках, которые имеют отсрочку от службы, лицах, на попечительстве которых находится от трех детей, а также временно непригодных к военной службе лицах.

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Источник: Министерство экономики

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