Отсрочка от призыва и разрешение на службу нетрудоспособным: Кабмин поддержал новый законопроект
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Кабмин поддержал законопроект, в котором внесены изменения к порядку мобилизации. В частности, он расширяет список лиц, имеющих право получить отсрочку от призыва.
Закон вступит в силу после принятия решения Верховной Радой.
Согласно этому документу, отсрочку от призыва могут получить работники:
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- органов госвласти и местного самоуправления при условии, что их работа напрямую влияет на функционирование соответствующих структур;
- предприятий и организаций, выполняющих определенные мобилизационные задачи, если эти работники принимают непосредственное участие в их выполнении;
- стратегически важных предприятий, производящих оборонную продукцию или такую, которая необходима для удовлетворения потребностей ВСУ;
- критически важных для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения во время войны предприятий и учреждений.
В то же время законопроект разрешает добровольно пойти на службу лицам, не подлежащим призыву. Речь идет о людях с инвалидностью, о работниках, которые имеют отсрочку от службы, лицах, на попечительстве которых находится от трех детей, а также временно непригодных к военной службе лицах.
Источник: Министерство экономики