Август, 23 в 19:51

В среду, 24 августа, Украина отпразднует 31-й День Независимости государства. В то же время как киевские власти, так и партнеры на Западе предупреждают: этот день может стать особенно опасным из-за любви российских агрессоров к провокациям в те или иные даты.

Что пишут иностранные СМИ о Дне Независимости Украины-2022 – читайте в материале Фактов ICTV.

Polskie Radio, цитируя местные польские издания, предупреждает, что Кремль “может снова попытаться завершить войну одним ударом”.

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Там отмечают, что российская армия сосредотачивает воздушные и морские силы для нанесения массированного удара по украинским городам – или же для устрашения, которое может стать хорошим инструментом в рамках полномасштабной войны.

Издание цитирует оперативное командование Юг, которое сообщило, что заметило значительное увеличение количества кораблей, которые способны запускать ракеты в Черном море.

До этого, благодаря затоплению крейсера Москва в апреле, флот РФ пытался держаться от украинского побережья подальше.

Однако теперь, как сообщается, корабли кружат у западного побережья Крыма, пытаясь предотвратить атаки ВСУ.

Журналисты обратили внимание на то, что российские власти должны были ввести временный запрет на пассажирские рейсы из Крыма в Россию и между российскими портами на побережье Черного моря, что может быть “признаком подготовки к обстрелу украинских городов в День независимости 24 августа”.

СМИ со ссылкой на экспертов отмечает, что так как воздушное пространство на северо-востоке Украины закрыто, войска агрессора могут атаковать Харьков.

Тем временем в Киеве работников центральных министерств перевели на дистанционную работу вплоть до 26 августа, отмечают в издании.

Также там обратили внимание на то, что компании, расположенные на верхних этажах офисных построек, закрывают свои офисы, а во многих городах упразднены все массовые праздничные мероприятия.

Тем временем украинская разведка отмечает, что войска агрессора концентрируют свои силы в районе аэродрома Зябровка вблизи Гомеля в Беларуси, откуда ближе всего можно было бы обстреливать Киев.

– В Кремле поняли, что темпы истощения российской экономики и вооруженных сил значительно превышают темпы пополнения, – пишет издание со ссылкой на экспертов.

WP, тем временем, подчеркивает, что американское посольство в Киеве в преддверии Дня Независимости Украины предупредило, что Россия готовится нанести новые удары по украинской гражданской инфраструктуре и государственным объектам в ближайшие дни.

В связи с этим Пентагон намерен направить в Украину больше оружия, чтобы помочь бороться с российскими войсками на более близких дистанциях.

Также там обратили внимание на то, что Киев запретил публичное празднование Дня независимости в столице, сославшись на повышенный риск нападения.

Дубайское издание Alarabiya, тем временем, уже опубликовало одно из первых поздравлений с праздником от иностранных государств – там пишут, что наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман направил обращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Сообщается, что наследный принц пожелал Зеленскому крепкого здоровья, а украинскому народу – “прогресса и продвижения”.

В издании отметили, что Саудовская Аравия старается держаться нейтрально в рамках полномасштабной войны, “стремясь сохранить хорошие отношения с Россией, членом ОПЕК+, но и не отчуждая себя от западных держав, связанных с Украиной”.

ABC отмечает, что предупреждения о том, что Москва может попытаться испортить Украине национальный праздник, напав на важные правительственные и гражданские объекты, вызвали “беспокойство в измученной войной стране”.

Сообщается, что его усилили Соединенные Штаты, которые настаивают на том, что у них “есть информация, что Россия активизирует усилия по нанесению ударов по гражданской инфраструктуре и государственным объектам Украины в ближайшие дни”.

Не улучшил положение и призыв к американским гражданам “срочно покинуть Украину”.

Журналисты обратили внимание, что предупреждение США последовало за заявлением России о том, что украинская разведка якобы несет ответственность за взрыв автомобиля под Москвой, в результате которого погибла дочь ведущего российского “политического теоретика” – фашиста Александра Дугина, причастность к чему Украина отрицает.

Российские обвинения заставили Киев усилить бдительность, а украинцев – вести себя еще осторожнее.

The Guardian пишет, что решение Киева запретить публичные празднования Дня Независимости отображает “редкую вспышку в кажущемся быстрым восстановлении столицы после того, как россияне потерпели поражение в их попытке захватить город в марте”.

– На улицах, в магазинах и ресторанах царит суета, торговля в некоторых случаях возвращается к довоенному уровню, местные жители собираются на пляжах, наслаждаясь августовским теплом, а с конца апреля в столице было всего два ракетных обстрела столицы, что создает видимость того, что боевые действия все еще далеки, – сказано в материале.

Издание подчеркивает, что даже Макдоналдс, покинувший Украину в начале войны, пообещал вернуться в сентябре, чего киевляне “очень ждут”.

– Но видимость нормальности обманчива: найти свидетельства войны нетрудно. Несмотря на то, что город не должен принимать внутренних беженцев, поскольку он не считается полностью безопасным, в нем зарегистрировано 140 000 беженцев, и многие другие люди бежали в частном порядке, – пишут в СМИ.

Журналисты отметили, что “Киев может выглядеть в значительной степени ожившим, но напряженность конфликта все же может выйти на первый план”.

Тем временем CTV News опубликовало материал про церемонию празднования Дня Независимости Украины в Брэдфорде в Британии, в рамках которой город поднял украинский флаг над зданием суда.

Сообщается, что в рамках мероприятия также отдали дань уважения павшим солдатам, которые сражались за Независимость страны, которая особенно пострадала из-за российского вторжения.

Еще сотни украинцев провели мероприятия в честь Дня Независимости в Канаде – так, в мэрии Шарлоттауна подняли флаг Украины, пишет CBC.

Сообщается, что организаторами мероприятий выступили украинцы, которые эмигрировали в Канаду, однако особенно важным в этом году он стал из-за российского вторжения в Украину.

Издание NPR пишет, что одним из самых масштабных мероприятий этого года стал “марш” сгоревшей российской военной техники в центре Киева. Корреспонденты издания пообщались с людьми, которые посетили инсталляцию – те отметили, что такой вариант празднования в сегодняшних условиях российской угрозы “уместный, хоть и грустный”.

– Мы надеемся, что в будущем мы сможем праздновать Независимость без оружия. Может быть, вместо этого с цветами и танцами, – цитирует издание одну из посетительниц.

Сообщается, что посмотреть на сгоревшую технику пришли тысячи людей, дети играли на стволах пушек, а взрослые – делали селфи на фоне бронетранспортеров.

Практически все экспонаты под воздействием непогоды покрылись ржавчиной и люди выгравировали на них надписи: “за Мариуполь”, “за Николаев” и другие, напоминая таким образом о городах, которые серьезно пострадали из-за российских атак с февраля.

Минкульт подтвердил журналистам NPR, что массовых мероприятий по случаю праздника не будет, а местные жители отметили, что собираются отпраздновать должным образом уже после победы.

Тем временем 24 августа, как отмечается, военные проведут частные церемонии поднятия флага, а некоторые столичные памятники будут подсвечены цветами флага.

Al Jazeera также обращает внимание на то, что в этом году Киев и другие города ограничили празднование Независимости.

Так, Харьков, который особенно часто подвергается смертоносным артиллерийским и ракетным обстрелам, продлил ночной комендантский час с 16.00 до 7.00.

Николаев также объявил о решении принять меры предосторожности для жителей, чтобы они работали из дома в День Независимости. Также людей призывают не собираться большими группами.

Источник: Polskie Radio, WP, Alarabiya, ABC, The Guardian, CTV News, CBC, NPR, Al Jazeera