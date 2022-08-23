Август, 23 в 18:01

Вся Украина со страхом ожидает 23-24 августа. Если для украинцев это — большой праздник, День Независимости Украины, то для россиян — отличная возможность для провокаций.

Какой комендантский час вводят в Украине на День Независимости — читайте в нашем материале.

Харьковщина

На Харьковщине вводят удлиненный комендантский час — с 19:00 23 августа до 7:00 25 августа.

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В остальные дни, начиная с 22 августа, комендантский час продлится с 19:00 до 7:00.

Об этом сообщил начальник Харьковской областной военной администрации Олег Синєгубов.

— День Независимости — это о нашем ДНК. Это то, что мы защищали, защищаем и будем защищать. Не дадим врагу шансов ни на какие провокации. Поэтому в праздник нашей независимости будем максимально бдительными, — отметил Синегубов.

Киев и область

В столице вводить продленный комендантский час не планируют.

В то же время, в Киеве запретили проведение массовых мероприятий в период с 22 по 25 августа в связи с высокой вероятностью ракетных обстрелов города российскими оккупантами.

То есть в Киеве и области в праздничные дни, как и раньше, будет действовать комендантский час — с 23:00 до 05:00.

Кроме того, в столице сократили работу метро. С 21 по 24 августа включительно метрополитен будет работать с 6:00 до 21:00.

Николаевщина

В Николаеве тоже отказались от продленного комендантского часа.

— Город мы закрывать не будем на 23-24 августа. Однако прошу всех быть максимально аккуратными, — написал Виталий Ким в своем Telegram.

Однако в городе хотят перевести всех работников на дистанционную работу в эти дни. По словам Кима, сейчас готовят распоряжение.

Никаких массовых мероприятий в Николаеве и области тоже не планируют. Кроме того, Ким также подчеркнул, что в Баштанском и всех других районах удлиненный комендантский час вводить не планируют.

Ранее сообщалось, что решением главного коменданта Баштанского района Николаевской области принято введение на его территории удлиненного комендантского часа с 19:00 23 августа до 07:00 25 августа 2022 года.

Запорожье

Пока официальной информации по поводу комендантского часа в Запорожье и области нет.

О планах продлевать запрет посещения улиц в праздничные дни облсовет тоже не сообщал.

Поэтому, вероятнее всего, в праздничные дни комендантский час в Запорожье и области будет с 22:00 до 05:00.

Одесса

Изменений во времени и сроке действия комендантского часа в ближайший период, на территории Одессы и Одесской области не состоится.

— Одесская областная военная администрация призывает всех на этой неделе быть особенно внимательными: соблюдать меры безопасности и по сигналу воздушной тревоги сразу идти в укрытие, — сообщили в официальном Telegram-канале Одессы.

Кроме того, проведение массовых мероприятий по случаю Дня Независимости – будет запрещено.

Комендантский час действует на территории Одессы и Одесской области с 23:00 до 05:00.

Сумы и Львов

В этих городах планируют торжества на День Независимости Украины, однако будут они не массовыми.

Что касается комендантского часа, то на 23-24 августа в этих городах он будет неизменным — с 23:00 до 05:00.

Как вести себя 23-24 августа 2022 года

В Украине активно усиливают ситуацию безопасности на праздничные дни. Из-за вероятных массированных ракетных ударов россиян, украинцев призывают не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

В эти дни лучше быть осторожными, не посещать места с большим скоплением людей, держаться недалеко от укрытий и обязательно реагировать на воздушные тревоги.