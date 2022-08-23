Серпень, 23 в 19:51

У середу, 24 серпня, Україна відсвяткує 31-й День Незалежності держави. Водночас, як київська влада, так і партнери на Заході попереджають: цей день може стати особливо небезпечним через любов російських агресорів до провокацій у ті чи інші дати.

Що пишуть іноземні ЗМІ про День Незалежності України-2022 – читайте у матеріалі Фактів ICTV.

Polskie Radio, цитуючи місцеві польські видання, попереджає, що Кремль “може знову спробувати завершити війну одним ударом”.

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Там зазначають, що російська армія зосереджує повітряні та морські сили для завдання масованого удару по українських містах – або ж для залякування, яке може стати гарним інструментом у рамках повномасштабної війни.

Видання цитує оперативне командування Південь, яке повідомило, що помітило значне збільшення кількості кораблів, здатних запускати ракети в Чорному морі.

До цього завдяки затопленню крейсера Москва у квітні флот РФ намагався триматися від українського узбережжя подалі.

Однак тепер, як повідомляється, кораблі кружляють біля західного узбережжя Криму, намагаючись запобігти атакам ЗСУ.

Журналісти звернули увагу на те, що російська влада мала запровадити тимчасову заборону на пасажирські рейси з Криму до Росії та між російськими портами на узбережжі Чорного моря, що може бути “ознакою підготовки до обстрілу українських міст у День Незалежності 24 серпня”.

ЗМІ з посиланням на експертів зазначає, що оскільки повітряний простір на північному сході України закритий, війська агресора можуть атакувати Харків.

Тим часом у Києві працівників центральних міністерств перевели на дистанційну роботу до 26 серпня, зазначають у виданні.

Також там звернули увагу на те, що компанії, які розташовані на верхніх поверхах офісних будівель, закривають свої офіси, а в багатьох містах скасовано всі масові святкові заходи.

Тим часом українська розвідка зазначає, що війська агресора концентрують свої сили в районі аеродрому Зябрівка поблизу Гомеля в Білорусі, звідки найближче можна було б обстрілювати Київ.

– У Кремлі зрозуміли, що темпи виснаження російської економіки та збройних сил значно перевищують темпи поповнення, – пише видання з посиланням на експертів.

WP, тим часом, наголошує, що американське посольство у Києві напередодні Дня Незалежності України попередило, що Росія готується завдати нових ударів по українській громадянській інфраструктурі та державних об’єктах найближчими днями.

У зв’язку з цим Пентагон має намір направити в Україну більше зброї, щоб допомогти боротися з російськими військами на ближчих дистанціях.

Також там звернули увагу, що Київ заборонив публічне святкування Дня Незалежності в столиці, пославшись на підвищений ризик нападу.

Дубайське видання Alarabiya, тим часом, вже опублікувало одне з перших привітань зі святом від іноземних держав – там пишуть, що спадкоємець Саудівської Аравії Мухаммед бен Салман направив звернення до президента України Володимира Зеленського.

Повідомляється, що спадкоємець побажав Зеленському міцного здоров’я, а українському народу – “прогресу та просування”.

У виданні зазначили, що Саудівська Аравія намагається триматися нейтрально в рамках повномасштабної війни, “прагнучи зберегти добрі відносини з Росією, членом ОПЕК+, але й не відчужуючи себе від західних держав, пов’язаних з Україною”.

ABC зазначає, що попередження про те, що Москва може спробувати зіпсувати Україні національне свято, напавши на важливі урядові та цивільні об’єкти, викликали “занепокоєння у змученій війною країні”.

Повідомляється, що його посилили Сполучені Штати, які наполягають на тому, що у них “є інформація, що Росія активізує зусилля щодо завдання ударів по цивільній інфраструктурі та державних об’єктах України найближчими днями”.

Не покращив становище й заклик до американських громадян “терміново залишити Україну”.

Журналісти звернули увагу, що попередження США послідувало за заявою Росії про те, що українська розвідка нібито несе відповідальність за вибух автомобіля під Москвою, внаслідок якого загинула дочка провідного російського “політичного теоретика” – фашиста Олександра Дугіна, причетність до чого Україна заперечує.

Російські звинувачення змусили Київ посилити пильність, а українців – поводитися ще обережніше.

The Guardian пише, що рішення Києва заборонити публічні святкування Дня Незалежності відображає “рідкісний спалах у швидкому відновленні столиці після того, як росіяни зазнали поразки в їхній спробі захопити місто в березні”.

– На вулицях, у магазинах та ресторанах панує метушня, торгівля в деяких випадках повертається до довоєнного рівня, місцеві жителі збираються на пляжах, насолоджуючись серпневим теплом, а з кінця квітня у столиці було всього два ракетні обстріли столиці, що створює видимість того, що бойові дії все ще далекі, – сказано у матеріалі.

Видання наголошує, що навіть Макдоналдс, який залишив Україну на початку війни, пообіцяв повернутися у вересні, на що кияни “дуже чекають”.

– Але видимість нормальності оманлива: знайти свідчення війни неважко. Незважаючи на те, що місто не повинне приймати внутрішніх біженців, оскільки воно не вважається повністю безпечним, у ньому зареєстровано 140 тис. біженців, і багато інших людей втекли приватно, – пишуть у ЗМІ.

Журналісти зазначили, що “Київ може виглядати значною мірою таким, що ожив, але напруженість конфлікту все ж таки може вийти на перший план”.

Тим часом CTV News опублікувало матеріал про церемонію святкування Дня Незалежності України у Бредфорді у Британії, в рамках якої місто підняло український прапор над будинком суду.

Повідомляється, що в рамках заходу також віддали шану полеглим солдатам, які боролися за незалежність країни, яка особливо постраждала через російське вторгнення.

Ще сотні українців провели заходи з нагоди Дня Незалежності в Канаді – так, у мерії Шарлоттауна підняли прапор України, пише CBC.

Повідомляється, що організаторами заходів виступили українці, які емігрували до Канади, проте особливо важливим цього року захід став через російське вторгнення в Україну.

Видання NPR пише, що одним із наймасштабніших заходів до Дня Незалежності цього року став “марш” згорілої російської військової техніки в центрі Києва. Кореспонденти видання поспілкувалися з людьми, які завітали до інсталяції – ті зазначили, що такий варіант святкування за сьогоднішніх умов російської загрози “доречний, хоч і сумний”.

– Ми сподіваємось, що в майбутньому ми зможемо святкувати незалежність без зброї. Можливо, натомість із квітами й танцями, – цитує видання одну з відвідувачок.

Повідомляється, що подивитися на техніку, що згоріла, прийшли тисячі людей, діти грали на стовбурах гармат, а дорослі – робили селфі на тлі бронетранспортерів.

Практично всі експонати під впливом негоди покрилися іржею, і люди вигравірували на них написи: “за Маріуполь”, “за Миколаїв” та інші, нагадуючи таким чином про міста, які серйозно постраждали через російські атаки з лютого.

Мінкульт підтвердив журналістам NPR, що масових заходів з нагоди свята не буде, а місцеві жителі наголосили, що збираються відсвяткувати належним чином вже після перемоги.

Тим часом, 24 серпня, як зазначається, військові проведуть приватні церемонії підняття прапора, а деякі столичні пам’ятники будуть підсвічені кольорами прапора.

Al Jazeera також звертає увагу на те, що цього року Київ та інші міста обмежили святкування незалежності.

Так, Харків, який особливо часто зазнає смертоносних артилерійських та ракетних обстрілів, продовжив нічну комендантську годину з 16:00 до 7:00.

Миколаїв також оголосив про рішення вжити запобіжних заходів для мешканців, щоб вони працювали з дому в День Незалежності. Також людей закликають не збиратися великими групами.

Джерело: Polskie Radio, WP, Alarabiya, ABC, The Guardian, CTV News, CBC, NPR, Al Jazeera