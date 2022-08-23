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Факты / Украина

Украина будет готова ко вступлению в ЕС к 2024 году — Шмигаль

Малиновская Ангелина, редактор ленты
Денис Шмигаль
Фото: Правительственный портал

Премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства сообщил, что к концу 2024 года Украина планирует полностью быть готова вступить в ЕС.

— Мы продолжаем активно имплементировать европейское законодательство и уже выполнили около 70% Соглашения об ассоциации с ЕС. До конца года будет введен “таможенный безвиз”. Далее промышленный и цифровой. Евроинтеграционная работа не прекращалась ни на день. И уже к концу 2024 года мы планируем полностью быть готовы вступить в Европейский Союз. Это наш ценностный и цивилизационный путь, — сказал Шмыгаль.

Также он добавил, что в рамках плана восстановления Украины, правительство работает с международными партнерами, чтобы они участвовали в восстановлении и развитии отдельных регионов и принесли свой уникальный опыт во время этого.

— Мы сформировали четкое и понятное видение, как Украине стать успешным и состоятельным членом Европейского Союза. И этот план мы обязательно реализуем в полной мере после победы, — говорит премьер-министр.

Также он отметил, что с начала полномасштабной войны в Украине расходы государственного бюджета составили почти 1 трлн грн, из которых более 420 млрд грн было потрачено на оборону и безопасность нашей страны.

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— То есть более 40% всего, что мы тратили из государственного бюджета – это потребности армии. 288 млрд грн – на зарплаты военных. 135 млрд грн – на приобретение и ремонт военной техники, закупку боеприпасов и продукции оборонного назначения, — сообщает Шмигаль.

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