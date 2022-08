Миссия МАГАТЭ в ближайшие дни может посетить ЗАЭС, но при определенных условиях — Гросси

Миссия Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) может прибыть на Запорожскую АЭС в ближайшие дни.

Но это произойдет при условии, если переговоры о визите на станцию ​​будут иметь успех. Об этом заявил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

.@RafaelMGrossi: “The IAEA’s presence will help stabilise the nuclear safety and security situation at the site and reduce the risk of a severe nuclear accident in Europe. The mission is expected to take place within the next few days if ongoing negotiations succeed.”

— IAEA — International Atomic Energy Agency (@iaeaorg) August 23, 2022