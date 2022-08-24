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Факты / Украина

Миссия МАГАТЭ в ближайшие дни может посетить ЗАЭС, но при определенных условиях — Гросси

Виктория Гирко, редактор ленты, корреспондент
Миссия МАГАТЭ в ближайшие дни может посетить ЗАЭС, но при определенных условиях — Гросси
Фото: Getty Images

Миссия Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) может прибыть на Запорожскую АЭС в ближайшие дни.

Но это произойдет при условии, если переговоры о визите на станцию ​​будут иметь успех. Об этом заявил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

— Я продолжаю очень активно и интенсивно консультироваться со всеми сторонами, чтобы эта жизненно важная миссия МАГАТЭ могла состояться без дальнейших задержек. Ожидается, что миссия состоится в течение нескольких дней, если текущие переговоры будут успешными, — подчеркнул он.

Также Гросси добавил, что присутствие МАГАТЭ поможет стабилизировать ситуацию с ядерной и физической безопасностью на Запорожской АЭС и снизит риск серьезной ядерной аварии в Европе.

Напомним, 19 августа в МАГАТЭ заявили, что тесно взаимодействуют со всеми сторонами по поводу скорейшего отправления миссии на Запорожскую АЭС.

Ожидается, что ее должен возглавить гендиректор агентства Рафаэль Гросси.

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