Миссия МАГАТЭ в ближайшие дни может посетить ЗАЭС, но при определенных условиях — Гросси

Август, 24 в 9:58

Миссия Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) может прибыть на Запорожскую АЭС в ближайшие дни.

Но это произойдет при условии, если переговоры о визите на станцию ​​будут иметь успех. Об этом заявил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

— Я продолжаю очень активно и интенсивно консультироваться со всеми сторонами, чтобы эта жизненно важная миссия МАГАТЭ могла состояться без дальнейших задержек. Ожидается, что миссия состоится в течение нескольких дней, если текущие переговоры будут успешными, — подчеркнул он.

.@RafaelMGrossi: “The IAEA’s presence will help stabilise the nuclear safety and security situation at the site and reduce the risk of a severe nuclear accident in Europe. The mission is expected to take place within the next few days if ongoing negotiations succeed.” Сейчас смотрят — IAEA — International Atomic Energy Agency (@iaeaorg) August 23, 2022

Также Гросси добавил, что присутствие МАГАТЭ поможет стабилизировать ситуацию с ядерной и физической безопасностью на Запорожской АЭС и снизит риск серьезной ядерной аварии в Европе.

Напомним, 19 августа в МАГАТЭ заявили, что тесно взаимодействуют со всеми сторонами по поводу скорейшего отправления миссии на Запорожскую АЭС.

Ожидается, что ее должен возглавить гендиректор агентства Рафаэль Гросси.