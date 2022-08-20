МАГАТЭ хочет как можно быстрее отправить миссию на Запорожскую АЭС — заявление
В пятницу, 19 августа, в МАГАТЭ (Международное агентство по атомной энергии) заявили, что тесно взаимодействуют со всеми сторонами по поводу скорейшего отправления миссии на Запорожскую АЭС.
— Учитывая серьезность ситуации, генеральный директор вновь заявил о необходимости направления миссии МАГАТЭ для выполнения основных мероприятий по обеспечению безопасности, защиты и гарантий на объекте на юге Украины. Он сказал, что МАГАТЭ ведет активные консультации со всеми сторонами относительно своих усилий по скорейшему направлению такой миссии, — говорится в заявлении агентства.
В документе отмечается, что миссию возглавит гендиректор агентства Рафаэль Гросси.
Ранее стало известно, что Путин в разговоре с Макроном согласился предоставить доступ инспекторам МАГАТЭ на ЗАЭС.
Однако официальных сообщений о подобном решении со стороны российских властей пока не поступало. В то же время президенты Франции и России договорились продолжить переговоры в ближайшие дни.