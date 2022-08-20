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Факты / Украина

МАГАТЭ хочет как можно быстрее отправить миссию на Запорожскую АЭС — заявление

Валентина Чорна, редактор ленты
ЗАЕС
Фото: УНИАН

В пятницу, 19 августа, в МАГАТЭ (Международное агентство по атомной энергии) заявили, что тесно взаимодействуют со всеми сторонами по поводу скорейшего отправления миссии на Запорожскую АЭС.

— Учитывая серьезность ситуации, генеральный директор вновь заявил о необходимости направления миссии МАГАТЭ для выполнения основных мероприятий по обеспечению безопасности, защиты и гарантий на объекте на юге Украины. Он сказал, что МАГАТЭ ведет активные консультации со всеми сторонами относительно своих усилий по скорейшему направлению такой миссии, — говорится в заявлении агентства.

В документе отмечается, что миссию возглавит гендиректор агентства Рафаэль Гросси.

Ранее стало известно, что Путин в разговоре с Макроном согласился предоставить доступ инспекторам МАГАТЭ на ЗАЭС.

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Однако официальных сообщений о подобном решении со стороны российских властей пока не поступало. В то же время президенты Франции и России договорились продолжить переговоры в ближайшие дни.

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