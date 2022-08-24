Місія МАГАТЕ найближчими днями може відвідати ЗАЕС, але за певних умов – Гроссі

Серпень, 24 в 9:58

Місія Міжнародної агенції з атомної енергії (МАГАТЕ) може прибути на Запорізьку АЕС найближчими днями.

Але це станеться за умови, якщо переговори про візит на станцію, матимуть успіх. Про це заявив генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі.

– Я продовжую дуже активно та інтенсивно консультуватися з усіма сторонами, щоб ця життєво важлива місія МАГАТЕ могла відбутися без подальших затримок. Очікується, що місія відбудеться протягом наступних кількох днів, якщо поточні переговори будуть успішними, – наголосив він.

.@RafaelMGrossi: “The IAEA’s presence will help stabilise the nuclear safety and security situation at the site and reduce the risk of a severe nuclear accident in Europe. The mission is expected to take place within the next few days if ongoing negotiations succeed.” Зараз дивляться — IAEA – International Atomic Energy Agency (@iaeaorg) August 23, 2022

Також Гроссі додав, що присутність МАГАТЕ допоможе стабілізувати ситуацію з ядерною та фізичною безпекою на Запорізькій АЕС та зменшить ризик серйозної ядерної аварії в Європі.

Нагадаємо, 19 серпня в МАГАТЕ заявили, що тісно взаємодіють з усіма сторонами щодо якнайшвидшого відправлення місії на Запорізьку АЕС.

Очікується, що її має очолити гендиректор агентства Рафаель Гроссі.