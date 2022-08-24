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Факти / Україна

Місія МАГАТЕ найближчими днями може відвідати ЗАЕС, але за певних умов – Гроссі

Вікторія Гірко, редакторка стрічки, кореспондентка
Місія МАГАТЕ найближчими днями може відвідати ЗАЕС, але за певних умов – Гроссі
Фото: Getty Images

Місія Міжнародної агенції з атомної енергії (МАГАТЕ) може прибути на Запорізьку АЕС найближчими днями.

Але це станеться за умови, якщо переговори про візит на станцію, матимуть успіх. Про це заявив генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі.

– Я продовжую дуже активно та інтенсивно консультуватися з усіма сторонами, щоб ця життєво важлива місія МАГАТЕ могла відбутися без подальших затримок. Очікується, що місія відбудеться протягом наступних кількох днів, якщо поточні переговори будуть успішними, – наголосив він.

Також Гроссі додав, що присутність МАГАТЕ допоможе стабілізувати ситуацію з ядерною та фізичною безпекою на Запорізькій АЕС та зменшить ризик серйозної ядерної аварії в Європі.

Нагадаємо, 19 серпня в МАГАТЕ заявили, що тісно взаємодіють з усіма сторонами щодо якнайшвидшого відправлення місії на Запорізьку АЕС.

Очікується, що її має очолити гендиректор агентства Рафаель Гроссі.

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