Місія МАГАТЕ найближчими днями може відвідати ЗАЕС, але за певних умов – Гроссі

Місія Міжнародної агенції з атомної енергії (МАГАТЕ) може прибути на Запорізьку АЕС найближчими днями.

Але це станеться за умови, якщо переговори про візит на станцію, матимуть успіх. Про це заявив генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі.

.@RafaelMGrossi: “The IAEA’s presence will help stabilise the nuclear safety and security situation at the site and reduce the risk of a severe nuclear accident in Europe. The mission is expected to take place within the next few days if ongoing negotiations succeed.”

— IAEA – International Atomic Energy Agency (@iaeaorg) August 23, 2022