Август, 25 в 2:59

Украина готова помочь министру обороны Российской Федерации Сергею Шойгу превратить “замедление” наступления российских сил в “старое доброе отступление”.

Об этом говорится в сообщении Минобороны Украины опубликованном в Twitter 24 августа.

— Король “жестов доброй воли”, министр обороны России, заявил сегодня, что оккупанты намеренно замедляют кампанию в Украине. Мы обещаем сделать все возможное, чтобы превратить это “замедление” в старое доброе отступление. Или, как любят говорить русские… обратное наступление, — написали в украинском Министерстве обороны.

Ранее глава оборонного ведомства России Сергей Шойгу заявил, что Россия “намеренно” замедляет темпы боевых действия в Украине, якобы, чтобы уменьшить количество жертв среди мирного населения.

Сейчас смотрят

При этом министр государства-террориста вновь рассказал, что война РФ против Украины идет “по намеченному плану”. Однако он никак не прокомментировал взрыв военных объектов России в глубоком тылу, в том числе на территории аннексированного Крымского полуострова, и невозможность на протяжении долгого времени хоть как-то продвинуться силам оккупантам на фронтах.

Источник: Defense of Ukraine