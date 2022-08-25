Август, 24 в 21:10

До конца 2022 года украинцы могут получить приятные новости о ситуации на военном фронте.

Об этом в интервью Военному телевидению сказал министр обороны Украины Алексей Резников.

Отвечая за вопрос, когда ожидать дипломатической или военной развязки, он отметил, что хорошие новости будут уже до конца года.

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– Все будет зависеть от многих факторов, но я оптимист. Остаюсь им не только потому, что мне хотелось бы. Я осведомленный оптимист или хорошо проинформирован, поэтому у меня есть определенные положительные надежды, что в этом году будут хорошие приятные новости для всего украинского общества и мира. Людям важно увидеть победу, – сказал он.

Резников добавил, что для победы Украине необходима поддержка других стран.

– При наличии у нас воли, желания, готовности и умения защищать себя, нам нужны еще другие виды ресурса – это оружие, патроны, деньги для финансирования государства и многие другие вещи. У нас есть шансы победить быстрее и дешевле, с точки зрения украинских потерь, благодаря партнерскому Альянсу. Я точно могу засвидетельствовать, что наши партнеры готовы с нами работать не только на краткосрочной, но и на долгосрочной перспективе, — сказал министр обороны.