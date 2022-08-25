Серпень, 25 в 2:59

Україна готова допомогти міністру оборони Російської Федерації Сергію Шойгу перетворити “уповільнення” настання російських сил на “старий добрий відступ”.

Про це йдеться у повідомленні Міноборони України опублікованому у Twitter 24 серпня.

– Король “жестів доброї волі”, міністр оборони Росії заявив сьогодні, що окупанти навмисно уповільнюють кампанію в Україні. Ми обіцяємо зробити все можливе, щоб перетворити це “уповільнення” на старий добрий відступ. Або як люблять говорити росіяни… зворотний наступ, – написали в українському Міністерстві оборони.

Раніше глава оборонного відомства Росії Сергій Шойгу заявив, що Росія “навмисно” уповільнює темпи бойових дій в Україні, нібито щоб зменшити кількість жертв серед мирного населення.

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При цьому міністр держави-терориста знову розповів, що війна РФ проти України йде “за наміченим планом”. Однак він ніяк не прокоментував вибух військових об’єктів Росії в глибокому тилу, в тому числі на території анексованого Кримського півострова, і неможливість упродовж тривалого часу хоч якось просунутись силам окупантам на фронтах.

Джерело: Defense of Ukraine