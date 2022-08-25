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Факты / Украина

В ВСУ подтвердили очередной удар по Антоновскому мосту

Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель
В ВСУ подтвердили очередной удар по Антоновскому мосту
Фото: Depositphotos

Утром в четверг, 25 августа, украинские военные нанесли новые удары по Антоновскому мосту во временно оккупированной Херсонской области.

Этот мост соединяет Херсон с левобережьем, в частности, с Олешками и Голой Пристанью.

Об этом сообщило Оперативное командование Юг в Facebook.

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— Состояние Антоновского моста в очередной раз откорректировано вопреки намерениям оккупантов. Учитывая нанесенные повреждения и непрерывный огневой контроль, оккупационные войска не решаются ни использовать, ни ремонтировать мост, — говорится в сообщении.

Ранее руководитель объединенного координационного штаба пресс-центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк сообщила в комментарии Громадському, что ВСУ в очередной раз ударили по Антоновскому мосту.

По ее словам, для обстрела была использована артиллерия.

Гуменюк добавила, что ВСУ сделали все для того, чтобы оккупанты не могли использовать мост для переправы тяжелой техники и боеприпасов.

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