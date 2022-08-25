У ЗСУ підтвердили черговий удар по Антонівському мосту

Серпень, 25 в 15:39

Зранку у четвер, 25 серпня, українські військові завдали нових ударів по Антонівському мосту у тимчасово окупованій Херсонській області.

Цей міст з’єднує Херсон із лівобережжям, зокрема з Олешками та Голою Пристанню.

Про це повідомило Оперативне командування Південь у Facebook.

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— Стан Антонівського мосту вчергове відкориговано, всупереч намірам окупантів. Зважаючи на нанесені ушкодження та безперервний вогневий контроль, окупаційні війська наразі не наважуються ані використовувати, ані ремонтувати міст, – йдеться у повідомленні.

Раніше керівниця об’єднаного координаційного штабу пресцентру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк повідомила в коментарі Громадському, що ЗСУ вкотре вдарили по Антонівському мосту.

За її словами, для обстрілу використали артилерію.

Гуменюк додала, що ЗСУ зробили все для того, щоб окупанти не могли використовувати міст для переправлення важкої техніки і боєприпасів.