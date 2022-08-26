Август, 26 в 9:38

Наступление российских оккупантов в Украине остановилось из-за плохой военной эффективности ВС РФ и ожесточенного украинского сопротивления. А заявления российских официальных лиц по поводу попытки “избежать жертв среди мирного населения” не соответствуют действительности.

Об этом сообщили в разведке Министерства обороны Великобритании.

Там напомнили, что Сергей Шойгу заявил на совещании министров обороны стран Шанхайской организации сотрудничества 24 августа, что российские войска делают “все во избежание жертв среди мирных граждан” в Украине, с этим якобы связаны замедленные темпы “спецоперации”.

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– Российские силы в Украине уже не раз не укладывались во временные рамки, определенные для операции. С высокой вероятностью, Шойгу и президент Путин уволили по меньшей мере шесть генералов за то, что они не смогли обеспечить более быстрое продвижение, — отметили в разведке.

Кроме того, в отчете напомнили, что Россия нанесла удар баллистической ракетой малой дальности СС-26 Искандер по станции Чаплино на Днепропетровщине в День независимости. Она попала в пассажирский поезд и гражданские автомобили, в результате чего погибли 25 человек.

— Это демонстрирует, что Россия готова допускать побочные жертвы, если видит военное преимущество для того, чтобы нанести ракетный или артиллерийский удар, — добавили эксперты.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine — 26 August 2022 Find out more about the UK government’s response: https://t.co/InVVkio2XL ???????? #StandWithUkraine ???????? pic.twitter.com/OvxTQAfC32 — Ministry of Defence ???????? (@DefenceHQ) August 26, 2022

Напомним, что 25 августа российские оккупанты ударили по частному дому в поселке Чаплино Днепропетровской области ракетой Искандер. На местах обстрелов также были обнаружены остатки снарядов от реактивных систем залпового огня Смерч и зенитно-ракетных комплексов С-300.