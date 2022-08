Наступление российских оккупантов в Украине остановилось из-за плохой военной эффективности ВС РФ и ожесточенного украинского сопротивления. А заявления российских официальных лиц по поводу попытки “избежать жертв среди мирного населения” не соответствуют действительности.

Об этом сообщили в разведке Министерства обороны Великобритании.

Там напомнили, что Сергей Шойгу заявил на совещании министров обороны стран Шанхайской организации сотрудничества 24 августа, что российские войска делают “все во избежание жертв среди мирных граждан” в Украине, с этим якобы связаны замедленные темпы “спецоперации”.

Кроме того, в отчете напомнили, что Россия нанесла удар баллистической ракетой малой дальности СС-26 Искандер по станции Чаплино на Днепропетровщине в День независимости. Она попала в пассажирский поезд и гражданские автомобили, в результате чего погибли 25 человек.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine — 26 August 2022

— Ministry of Defence ???????? (@DefenceHQ) August 26, 2022