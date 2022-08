Наступ російських окупантів в Україні зупинився через погану військову ефективність ЗС РФ та запеклий український спротив. А заяви російських офіційних осіб щодо намагання “уникнути жертв серед мирного населення” не відповідають дійсності.

Про це повідомили у розвідці Міністерства оборони Великої Британії.

Там нагадали, що Сергій Шойгу заявив на нараді міністрів оборони країн Шанхайської організації співробітництва 24 серпня, що російські війська роблять “все, щоб уникнути жертв серед мирних громадян” в Україні, з цим нібито пов’язані уповільнені темпи “спецоперації”.

Крім того, у звіті нагадали, що Росія завдала удару балістичною ракетою малої дальності СС-26 Іскандер по станції Чаплине на Дніпропетровщині у День Незалежності. Вона влучила у пасажирський потяг та цивільні авто, внаслідок чого загинули 25 осіб.

