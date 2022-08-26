Серпень, 26 в 9:38

Наступ російських окупантів в Україні зупинився через погану військову ефективність ЗС РФ та запеклий український спротив. А заяви російських офіційних осіб щодо намагання “уникнути жертв серед мирного населення” не відповідають дійсності.

Про це повідомили у розвідці Міністерства оборони Великої Британії.

Там нагадали, що Сергій Шойгу заявив на нараді міністрів оборони країн Шанхайської організації співробітництва 24 серпня, що російські війська роблять “все, щоб уникнути жертв серед мирних громадян” в Україні, з цим нібито пов’язані уповільнені темпи “спецоперації”.

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– Російські сили в Україні вже не раз не вкладалися у часові рамки, визначені для операцій. З високою ймовірністю, Шойгу та президент Путін звільнили щонайменш шістьох генералів за те, що вони не змогли забезпечити швидше просування, – зазначили у розвідці.

Крім того, у звіті нагадали, що Росія завдала удару балістичною ракетою малої дальності СС-26 Іскандер по станції Чаплине на Дніпропетровщині у День Незалежності. Вона влучила у пасажирський потяг та цивільні авто, внаслідок чого загинули 25 осіб.

– Це демонструє, що Росія готова допускати побічні жертви, якщо бачить військову перевагу у тому, щоб завдати ракетний чи артилерійський удар, – додали експерти.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 26 August 2022 Find out more about the UK government’s response: https://t.co/InVVkio2XL ???????? #StandWithUkraine ???????? pic.twitter.com/OvxTQAfC32 — Ministry of Defence ???????? (@DefenceHQ) August 26, 2022

Нагадаємо, що 25 серпня російські окупанти вдарили по приватному будинку в селищі Чаплине Дніпропетровської області ракетою Іскандер. На місцях обстрілів також знайшли залишки снарядів від реактивних систем залпового вогню Смерч та зенітно-ракетних комплексів С-300.