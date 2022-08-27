Ситуация рискованна и опасна: Зеленский сообщил, что происходит на ЗАЭС

Август, 26 в 22:59

Президент Украины Владимир Зеленский в традиционном вечернем обращении прокомментировал ситуацию на Запорожской АЭС, отметив, что повторение вчерашних событий поставит станцию ​​на грань катастрофы.

– Хочу подчеркнуть, что ситуация остается очень рискованной, опасной. Любое повторение вчерашних событий, то есть любое отключение станции от сети, любые действия России, которые могут спровоцировать отключение реакторов, снова поставят станцию ​​в шаг от катастрофы, – говорит президент.

Он отметил важность прибытия на станцию ​​миссии МАГАТЭ.

– Поэтому так важно, чтобы миссия МАГАТЭ прибыла на станцию ​​как можно быстрее и помогла держать АЭС под украинским контролем в постоянном режиме. Поэтому так важно, чтобы российские войска вышли из станции и соседних районов и исчезла угроза обстрелов самой станции или линий электропередачи с нее, — отмечает глава государства.

Кроме того, он проинформировал о продовольственной ситуации, а именно, что 44 судна с украинской агропродукцией уже отправлены в 15 стран мира.

Сейчас смотрят

— Цель – выйти на объем в 3 млн тонн экспорта по морю ежемесячно. И это очень важно для Африки, Азии и Европы, — говорит Зеленский.

К тому же он добавил, что сейчас продолжается мобилизация информационной поддержки для Украины, чтобы как можно больше людей знали “правду о войне России против Украины, нашей независимости, о потребностях нашего государства”.

Напомним, что 25 августа впервые в истории произошло полное отключение Запорожской АЭС от сети. А сегодня в 14.04 один из остановленных вчера энергоблоков ЗАЭС подключен к сети, продолжается набор мощности.