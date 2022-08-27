Ситуація є ризикованою та небезпечною: Зеленський повідомив, що відбувається на ЗАЕС

Серпень, 26 в 22:59

Президент України Володимир Зеленський у традиційному вечірньому зверненні прокоментував ситуацію на Запорізькій АЕС, зазначивши, що повторення вчорашніх подій поставить станцію на межу катастрофи.

– Хочу підкреслити, що ситуація залишається дуже ризикованою, небезпечною. Будь-яке повторення вчорашніх подій, тобто будь-яке відключення станції від мережі, будь-які дії Росії, які можуть спровокувати відключення реакторів, знову поставлять станцію за крок від катастрофи, – говорить президент.

Він наголосив на важливості прибуття на станцію місії МАГАТЕ.

– Тому так важливо, щоб місія МАГАТЕ прибула на станцію якнайшвидше й допомогла тримати АЕС під українським контролем у постійному режимі. Тому так важливо, щоб російські війська вийшли зі станції та сусідніх районів і щоб зникла загроза обстрілів самої станції чи ліній електропередачі з неї, – зазначає голова держави.

Крім того, він проінформував щодо продовольчої ситуації, а саме, що 44 судна з українською агропродукцією вже відправлені в 15 країн світу.

Зараз дивляться

– Мета – вийти на обсяг у 3 млн тонн експорту морем щомісяця. І це надзвичайно важливо для Африки, Азії і Європи, – говорить Зеленський.

До того ж він додав, що зараз продовжується мобілізація інформаційної підтримки для України, щоб якомога більше людей знали “правду про війну Росії проти України, нашої незалежності, про потреби нашої держави”.

Нагадаємо, 25 серпня вперше в історії відбулося повне відключення Запорізької АЕС від енергомережі. Сьогодні о 14.04 один із зупинених вчора енергоблоків ЗАЕС під’єднано до енергомережі, триває набір потужності.