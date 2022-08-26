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Факты / Украина

Запорожская АЭС снова отключена от энергосети Украины

Валентина Летяк, редактор ленты
ЗАЕС
Фото: УНИАН

По состоянию на утро 26 августа все шесть энергоблоков Запорожской АЭС отключены от энергосети Украины, однако пока нет замечаний к работе оборудования и систем безопасности, уверяют в Энергоатоме.

По данным компании, потребности станции в электропитании на данный момент обеспечиваются через отремонтированную линию из энергосистемы Украины.

– Линия выдачи мощности ЗАЭС в энергосистему Украины также возобновлена, ведутся работы по подготовке подключения двух энергоблоков ЗАЭС к сети, – говорят украинские атомщики.

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Накануне, 25 августа, впервые в истории произошло полное отключение Запорожской АЭС от сети.

Вечером в Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ) заявили, что на ЗАЭС возобновлено соединение с энергосистемой Украины, но все шесть энергоблоков остаются отключенными.

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