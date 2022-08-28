Берут даже ограниченно пригодных: в Московской и Ленинградской областях проходит скрытая мобилизация

Август, 27 в 21:05

Россия усиливает скрытую мобилизацию в Московской и Ленинградской областях.

— Истощение мобилизационного потенциала основных “доноров” войны против Украины — бурятии, тувы, республик Кавказа и других неблагополучных регионов, заставляет Rремль активизироваться в так известных “центральных областях”, — говорится в сообщении ГУР Минобороны.

“Мобилизация” проходит под эгидой широкой рекламной кампании, которая включает агитацию на основных телеканалах, радио, в Интернете и печатных СМИ. Мужчинам призывного возраста предлагается подписать контракты “добровольцев” сроком от 3-х до 12-ти месяцев.

Основная мотивация – деньги. Кандидатам обещают зарплату в размере до 240 тыс. руб, на время обучения и простоя – 30 000–45 000 руб.

Сейчас смотрят

– Сам контракт подписывается после прохождения ряда обязательных процедур: психологических тестов, заполнения анкеты, а также прохождения военно-врачебной комиссии (ВЛК). По словам “вербовщиков”, ВЛК проводится условно. Фактически берут всех желающих, даже ограниченно пригодных, — говорится в сообщении.

Новобранцы проходят подготовку от 10 дней до месяца, а затем контрактников отправляют в 56-й центр подготовки младших специалистов мотострелковых войск (в/ч 71717), который находится в Сертолово Ленинградской области. Там они проходят углубленную подготовку.

Источник: ГУР

Фото: ГУР Минобороны