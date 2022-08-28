Беруть навіть обмежено придатних: в Московській та Ленінградській областях проходить прихована мобілізація

Серпень, 27 в 21:05

Росія посилює приховану мобілізацію в Московській та Ленінградській областях.

– Виснаження мобілізаційного потенціалу основних “донорів” війни проти України – бурятії, туви, республік Кавказу та інших неблагополучних регіонів, примушує Rремль активізуватись в так знаних “центральних областях”, – йдеться у повідомленні ГУР Міноборони.

“Мобілізація” проходить під егідою широкої рекламної кампанії, яка включає в себе агітацію на основних телеканалах, радіо, в Інтернеті та друкованих ЗМІ. Чоловікам призовного віку пропонується підписати контракти “добровольців” на строк від 3-х до 12-ти місяців.

Основна мотивація – підвищене грошове забезпечення. Кандидатам обіцяють зарплатню у розмірі до 240 тис. руб, на час навчання і простою – 30 000-45 000 руб.

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– Сам контракт підписується після проходження низки обов’язкових процедур: психологічних тестів, заповнення анкети, а також проходження військово-лікарської комісії (ВЛК). Зі слів “вербувальників”, ВЛК проводиться умовно. Фактично беруть всіх охочих, навіть обмежено придатних, – йдеться у повідомленні.

Новобранці проходять підготовку від 10 днів до місяця, а потім контрактників відправляють в 56-й центр підготовки молодших спеціалістів мотострілецьких військ (в/ч 71717), який знаходиться в Сертолово Ленінградській області. Там вони проходять поглиблену підготовку.

Джерело: ГУР

Фото: ГУР Міноборони