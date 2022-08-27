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Факты / Украина

РФ вряд ли сможет провести псевдореферендумы в сентябре: в ISW назвали причины

Виктория Гирко, редактор ленты, корреспондент
РФ вряд ли сможет провести псевдореферендумы в сентябре: в ISW назвали причины
Фото: Depositphotos

Вряд ли российские оккупанты в сотрудничестве с местными коллаборантами смогут провести так называемые референдумы на временно захваченных территориях до 11 сентября.

Об этом сообщает американский Институт изучения войны (ISW). Аналитики объясняют, что необходимой картинки о том, что местное население хочет в Россию, создать не удастся, потому что оккупанты имеют критически мало поддержки.

Также в ISW обращают внимание, что на проведение так называемых референдумов негативное влияние оказывают проблемы внутри оккупационных “администраций”. Также дестабилизируют ситуацию местные партизанские движения.

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В Институте изучения войны цитируют депутата Херсонского областного совета Сергея Хланя, который рассказал, что местные оккупанты едва находят тех, кто будет отвечать за подготовку и проведение “референдума”.

Все потому, что местные жители не хотят быть к этому причастны. Да и сам враг уже не слишком доверяет украинским коллаборантам.

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Американские аналитики говорят, что оккупанты вряд ли смогут аннексировать захваченные территории без проведения псевдореферендумов.

Пока все указывает на то, что РФ стремится создать видимость местной поддержки, но сталкивается с постоянными неудачами, которые откладывают любые попытки аннексии.

Источник: ISW

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