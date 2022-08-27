Август, 27 в 8:41

Вряд ли российские оккупанты в сотрудничестве с местными коллаборантами смогут провести так называемые референдумы на временно захваченных территориях до 11 сентября.

Об этом сообщает американский Институт изучения войны (ISW). Аналитики объясняют, что необходимой картинки о том, что местное население хочет в Россию, создать не удастся, потому что оккупанты имеют критически мало поддержки.

Также в ISW обращают внимание, что на проведение так называемых референдумов негативное влияние оказывают проблемы внутри оккупационных “администраций”. Также дестабилизируют ситуацию местные партизанские движения.

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В Институте изучения войны цитируют депутата Херсонского областного совета Сергея Хланя, который рассказал, что местные оккупанты едва находят тех, кто будет отвечать за подготовку и проведение “референдума”.

Все потому, что местные жители не хотят быть к этому причастны. Да и сам враг уже не слишком доверяет украинским коллаборантам.

Американские аналитики говорят, что оккупанты вряд ли смогут аннексировать захваченные территории без проведения псевдореферендумов.

Пока все указывает на то, что РФ стремится создать видимость местной поддержки, но сталкивается с постоянными неудачами, которые откладывают любые попытки аннексии.

Источник: ISW