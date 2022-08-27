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Факти / Україна

РФ навряд чи зможе провести псевдореферендуми у вересні: в ISW назвали причини

Вікторія Гірко, редакторка стрічки, кореспондентка
РФ навряд чи зможе провести псевдореферендуми у вересні: в ISW назвали причини
Фото: Depositphotos

Навряд чи російські окупанти у співпраці з місцевими колаборантами зможуть провести так звані референдуми на тимчасово захоплених територіях до 11 вересня.

Про це повідомляє американський Інститут вивчення війни (ISW). Аналітики пояснюють, що потрібної картинки про те, що місцеве населення хоче до Росії, створити не вдасться, бо окупанти мають критично мало підтримки.

Також в ISW звертують увагу, що на проведення так званих референдумів негативний вплив мають непорозуміння всередині окупаційних “адміністрацій”. Також дестабілізують ситуацію місцеві партизанські рухи.

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В Інституті вивчення війни цитують депутата Херсонської обласної ради Сергія Хланя, який розповів, що місцеві окупанти заледве знаходять тих, хто відповідатиме за підготовку та проведення “референдуму”.

Все через те, що місцеві мешканці не хочуть бути до цього причетними. Та й сам ворог вже не надто довіряє українським колаборантам.

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Американські аналітики говорять, що окупанти навряд чи зможуть анексувати захоплені території без проведення псевдореферендумів.

Наразі все вказує на те, що РФ прагне створити видимість місцевої підтримки, але стикається з постійними невдачами, які відтерміновують будь-які спроби анексії.

Джерело: ISW

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